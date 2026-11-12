'Thấy người ta trúng số nhiều nên mua', trúng độc đắc xổ số miền Nam ở TP.HCM

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 cho khách tại xã Bà Điểm.

Vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 11 lộ diện tại đại lý vé số Mỹ Hạnh ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 130694, trúng giải đặc biệt xổ số Bến Tre ngày 10 tháng 11 năm 2026. Đại lý tiết lộ khách trúng là người đàn ông ngoài 60 tuổi ở TP.HCM, nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

"Khách kể trong lúc đang giữ cháu thì được người bán vé số dạo mời mua. Vì dạo này thấy nhiều người ở khu vực Bà Điểm trúng số nên ông quyết định mua 2 tờ thử vận may, bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng. Khách cũng muốn trực tiếp tới đại lý đổi thưởng để biết cảm giác trúng số độc đắc là thế nào", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát tại TP.HCM đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 11, tổng trị giá 32 tỉ đồng cho một khách. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 634295, trúng giải đặc biệt xổ số Tiền Giang ngày 8 tháng 11. Đại lý cho biết khách tới mua ở chi nhánh ở phường Tân Mỹ (TP.HCM), sau khi trúng số đã liên hệ đổi thưởng sớm.

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 559512, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 203074 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 097885.