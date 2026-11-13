Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11: Mua cây vé cuối 1,6 triệu rồi trúng hết

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng thưởng cho khách may mắn.

Nguyên cây vé trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 11 xuất hiện tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Cụ thể, 160 vé có dãy số cuối là 4596, trúng giải năm xổ số Vĩnh Long ngày 13 tháng 11, mỗi vé trị giá 1 triệu đồng. "Khách chi 1,6 triệu đồng mua nguyên cây vé cuối của đại lý, may mắn nhận lộc lớn. Chúc mừng khách", đại lý chia sẻ.

Xổ số ngày 13 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 170086, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 033617 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 727758.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo đã bán trúng 16 vé đài Bình Thuận. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 190831, trúng giải khuyến khích xổ số Bình Thuận ngày 12 tháng 11. Tổng trị giá của các vé trên là 96 triệu đồng. "Vé trúng có dãy số chỉ sai khác với dãy số độc đắc duy nhất một số ở hàng chục ngàn. Vừa mừng nhưng cũng vừa uổng", đại lý tiết lộ.