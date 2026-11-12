Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11: Vé trúng đài Bình Thuận, đại lý vừa mừng vừa tiếc

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 16 vé đài Bình Thuận và đang tìm khách trúng thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 11, vé trúng số đài Bình Thuận xuất hiện ngay ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 190831, trúng giải khuyến khích xổ số Bình Thuận ngày 12 tháng 11. Tổng trị giá của các vé trên là 96 triệu đồng. "Vé trúng có dãy số chỉ sai khác với dãy số độc đắc duy nhất một số ở hàng chục ngàn. Vừa mừng nhưng cũng vừa uổng", đại lý tiết lộ.

Trong khi đó, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cũng chia sẻ hình ảnh nhiều tờ vé trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 12 tháng 11 với dãy số may mắn là 930831 trị giá 50 triệu đồng/tờ.

Xổ số ngày 12 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 086300, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 011392 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 130831.

Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ năm hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 11, đại lý vé số Anh Tú ở phường Tây Nam, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ cho 2 khách. Cụ thể, các vé có dãy số cuối là 65, trúng giải tám xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 11, tổng trị giá 16 triệu đồng. "2 người hùn 1,6 triệu đồng mua vé, khi trúng thưởng, số tiền được chia đều", đại lý chia sẻ.

Đại lý vé số Huy Hùng ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng nguyên cây vé số mở thưởng xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 11, trúng giải tư tổng trị giá 480 triệu đồng. Các vé có dãy số cuối là 50263.