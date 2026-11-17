Ngày 17.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các tội danh "chứa mại dâm" và "môi giới mại dâm", sau đợt đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn.

Tổ chức bán dâm ngay tại phòng massage

Trước đó, vào cuối tháng 10.2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (thuộc Phòng PC02) đã kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, bắt quả tang 7 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn có liên quan đến hộ kinh doanh Kati.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây chứa, môi giới mại dâm tại loạt cơ sở massage, nhà hàng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng), lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở, đã giao cho Nguyễn Đức Khang trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt.

Khang trực tiếp tư vấn, thu tiền và điều nhân viên phục vụ khách, còn cơ sở hưởng lợi từ tiền bán vé massage.

Tương tự, tại cơ sở Regal (phường Sài Gòn), công an cũng phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Quá trình điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở này.

Để tăng doanh thu, cả hai cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng với giá từ 2 triệu đồng/lượt, bên cạnh mức vé massage 1,7 triệu đồng/giờ.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Trang và Hạnh về tội "chứa mại dâm".

Thu "tiền phạt" 3 triệu đồng khi tiếp viên đi bán dâm

Đối với hộ kinh doanh Kati (phường Sài Gòn), từ việc phát hiện một cặp nam nữ mua bán dâm tại một khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, công an đã làm rõ đường dây môi giới mại dâm gồm 4 người: Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung.

Trong đường dây này, Thu trực tiếp điều hành cơ sở; Trung tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu, môi giới cho khách và Giang là người thu tiền. Đáng chú ý, cơ sở này thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức "tiền phạt" khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc. Cả 4 bị can trên đều đã bị khởi tố về tội "môi giới mại dâm".

Công an đã khởi tố 3 vụ án với 8 bị can về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm sau đợt đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp nối cao điểm tấn công tội phạm, đầu tháng 11.2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM tiếp tục kiểm tra bar Miuli, Vela Bar và bar Golden (cùng nằm trên địa bàn phường Sài Gòn).

Qua test nhanh ma túy đối với 53 người có mặt tại 3 quán bar này, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý các vi phạm theo quy định.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong các vụ án trên. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng hoạt động kinh doanh để phạm tội, giữ vững an ninh trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh cho người dân, du khách.