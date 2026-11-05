Công an TP.HCM khởi tố vụ án ma túy, mại dâm liên quan nhóm người Malaysia, Indonesia

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vào lúc 22 giờ 30 ngày 3.6.2026, Tổ kiểm tra số 8 Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình tiến hành kiểm tra hành chính tại 3 cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Công an đọc các lệnh khởi tố bị can ẢNH: CTV

Các địa điểm gồm cơ sở lưu trú AT H. (phường Thủ Đức), khách sạn N.A (khu phố 47, phường Hiệp Bình) và khách sạn N.A (khu phố 46, phường Hiệp Bình).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23 người quốc tịch Malaysia và 2 người quốc tịch Indonesia có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ các chất nghi là ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch, nhiều lần xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài rồi nhập cảnh trở lại nhằm kéo dài thời gian lưu trú.

Tại các cơ sở lưu trú, công an phát hiện nhiều nhóm có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ ma túy, dụng cụ sử dụng cùng nhiều thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại, máy tính xách tay, tai nghe, bộ đàm, camera và trang phục giống cảnh sát Malaysia.

Ma túy công an thu giữ ẢNH: CTV

Từ những tài liệu, đồ vật thu giữ, cơ quan điều tra nghi vấn nhóm người này sử dụng kịch bản giả danh cơ quan chức năng Malaysia, gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào các tài khoản tại Malaysia.

Người Malaysia mua ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam

Đáng chú ý, tại phòng 406 khách sạn N.A, cơ quan điều tra xác định Suhaimi Bin Abdul Muthalib (quốc tịch Malaysia) có hành vi mua ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam, sau đó cung cấp ma túy, địa điểm và dụng cụ để nhiều người cùng sử dụng.

Tổng khối lượng chất ma túy thu giữ trong vụ việc là 12,705 gam, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CTV

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và môi giới mại dâm.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 21 bị can người nước ngoài và 2 bị can người Việt Nam có liên quan. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND khu vực 2 phê chuẩn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ma túy, làm rõ các hành vi vi phạm và những người có liên quan.