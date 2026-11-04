Công an TP.HCM triệt phá hộ kinh doanh đa cấp trái phép

Ngày 4.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Quý (36 tuổi), chủ hộ kinh doanh Đại Lộc Pro, để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp"

Bị can Võ Văn Quý ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tuyển dụng người tìm việc để xây dựng mạng lưới đa cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8.2025 đến tháng 5.2026, Võ Văn Quý cùng các đồng phạm tổ chức cho hộ kinh doanh Đại Lộc Pro hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Để xây dựng mạng lưới bán hàng, các đối tượng đăng thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội Facebook, dán tờ rơi, phát card visit nhằm thu hút những người có nhu cầu tìm việc đến cơ sở kinh doanh.

Sau khi tiếp cận người tìm việc, các đối tượng đề nghị họ đầu tư mua các gói sản phẩm thực phẩm chức năng và tham gia làm cộng tác viên bán hàng cho hộ kinh doanh Đại Lộc Pro. Đổi lại, người tham gia được giới thiệu sẽ nhận tiền chiết khấu, hoa hồng từ hoạt động kinh doanh.

Các sản phẩm được giới thiệu gồm sữa Alpha Bio HD Gold, Bảo Vị Vương, Immunnpro HD, Fortcus Bone, Diệp lục, Cà phê Star up, Collagen, Vigan, Lung HD cùng một số sản phẩm khác. Với phương thức hoạt động trên, Quý đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 người được xác định có hành vi giúp sức cho Quý, gồm: Lê Thị Vân Anh (36 tuổi), kế toán; Nguyễn Thị Minh Nguyệt (36 tuổi) và Phạm Thị Chinh (45 tuổi), đều là nhóm trưởng kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và các tình tiết của vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng, lời mời đầu tư, tham gia làm cộng tác viên hoặc kinh doanh theo phương thức đa cấp được đăng tải trên mạng xã hội và các kênh thông tin khác.

Khi được mời tham gia một mô hình kinh doanh, người dân cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, phương thức kinh doanh, chính sách hoa hồng cũng như các nghĩa vụ tài chính trước khi quyết định tham gia hoặc bỏ tiền đầu tư.

Đặc biệt, cần thận trọng với những lời mời tuyển dụng có dấu hiệu yêu cầu người tìm việc đóng tiền, mua sản phẩm hoặc các gói hàng hóa để được nhận vào làm cộng tác viên, hưởng hoa hồng hay tham gia hệ thống kinh doanh.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.