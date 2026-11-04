Khởi tố 2 cổ đông Công ty Ô Cấp trong vụ lừa đảo 262 người mua đất

Ngày 4.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt, cổ đông Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (gọi tắt là Công ty Ô Cấp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện KSND TP.HCM phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

2 cổ đông Công ty Ô Cấp bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ lừa đảo 262 khách hàng ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, Công ty Ô Cấp được thành lập ngày 15.11.2001, có trụ sở tại số 39 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Công ty có vốn điều lệ 17,95 tỉ đồng, với 3 cổ đông góp vốn gồm ông Hoàng Huy Hiển, ông Nguyễn Văn Thanh và ông Phan Hồng Việt, mỗi người sở hữu 33% cổ phần.

Ông Hoàng Huy Hiển (đã mất) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Ô Cấp.

Từ năm 2003 - 2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giao làm chủ đầu tư dự án "Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền".

Ngày 16.3.2012, UBND huyện Long Điền ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc xã Long Điền, TP.HCM), với tổng diện tích 416.300 m².

Theo quy hoạch, dự án gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư với 2.569 căn; cùng 1.149 căn nhà phố và biệt thự, trong đó có 575 căn nhà phố liền kề và 574 căn biệt thự đơn lập, song lập.

Công ty Ô Cấp thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng

Quá trình thực hiện dự án, mặc dù biết Công ty Ô Cấp chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa thực hiện đầy đủ các hạng mục để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng ông Hoàng Huy Hiển cùng cổ đông Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt vẫn thống nhất để ông Hiển thỏa thuận, ký các hợp đồng góp vốn với khách hàng.

Công an đang khám xét, thu giữ tài liệu phục vụ công tác điều tra ẢNH: CTV

Cơ quan điều tra xác định, thực chất các hợp đồng góp vốn này là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với các nền đất thuộc dự án. Trong khi đó, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được Công ty Ô Cấp thế chấp tại các ngân hàng và đất cũng chưa chuyển mục đích sử dụng, chưa tách thửa theo quy định.

Thông qua việc ký kết với 262 khách hàng, các đối tượng đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng, hơn 79,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sau khi các nền đất được tách thửa, ông Hoàng Huy Hiển cùng các cổ đông không tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho khách hàng. Thay vào đó, các đối tượng tổ chức họp và lập biên bản HĐQT Công ty Ô Cấp, thống nhất sử dụng các nền đất này để thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm các khoản vay của cá nhân và nhiều doanh nghiệp khác.

Cơ quan điều tra xác định hơn 51 tỉ đồng bị chiếm đoạt. Việc sử dụng số tiền này không đúng mục đích dẫn đến công ty mất khả năng bàn giao các nền đất như đã thỏa thuận hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các đối tượng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.