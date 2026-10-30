Bắt 8 người ở Công ty Bảo Phúc vì chiêu trò lừa đảo nhà đất giá rẻ

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bảo Phúc (Công ty Bảo Phúc), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an TP.HCM xác định đường dây này đã dùng thủ đoạn tinh vi, núp bóng doanh nghiệp bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của hàng loạt khách hàng.

Dàn cảnh, lừa khách lên xe đưa về tỉnh

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoài Phong (33 tuổi, ở TP.HCM) là Tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc (địa chỉ 98 - 102 đường số 34, phường An Lạc, TP.HCM). Phong cùng các đối tượng chủ chốt lập ra nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái rồi chỉ đạo cấp dưới đăng thông tin gian dối về nhà, đất với giá "siêu rẻ" trên các nền tảng mạng xã hội và trang rao vặt như chotot.vn, batdongsan.com, TikTok… để dẫn dụ khách liên hệ.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Hoài Phong cùng 7 đồng phạm thuộc Công ty Bảo Phúc để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khi người mua từ TP.HCM và các tỉnh, thành như Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Nội… tìm đến, nhân viên công ty lấy lý do nhà, đất quảng cáo trên mạng đã bán hết, sau đó dụ khách lên các xe 7 chỗ, 45 chỗ chở thẳng về xem đất tại một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).

Tại hiện trường, các đối tượng tung ra bản vẽ phối cảnh dự án phân lô với hàng loạt tiện ích ảo, đồng thời bố trí "chim mồi" đóng giả khách giao dịch, chen nhau đặt cọc, chuyển khoản nhằm thao túng tâm lý.

Khi nạn nhân tin tưởng đóng tiền đặt cọc, nhóm này tiếp tục tung các thông tin gian dối khiến khách không thể hoàn tất giao dịch, từ đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền.

Thu giữ hàng trăm hợp đồng đặt cọc

Tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng, 2 chi nhánh của công ty cùng nơi ở của Phong, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu, máy tính và hàng loạt tài liệu, hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng đất giai đoạn 2024 - 2026.

Bước đầu, công an xác định nhóm này chiếm đoạt 1,77 tỉ đồng của 3 bị hại; tài liệu chứng từ còn thể hiện nhóm này đã ký hàng trăm hợp đồng cọc với khách hàng, chiếm giữ hàng chục tỉ đồng.

Bắt 8 người ở Công ty Bảo Phúc vì chiêu trò lừa đảo nhà đất giá rẻ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Căn cứ chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự), gồm: Nguyễn Hoài Phong, Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 28 nạn nhân và đang tiếp tục mở rộng vụ án. Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân bị doanh nghiệp này lừa đảo cần sớm liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) để phối hợp giải quyết. Đồng thời, cơ quan điều tra kêu gọi các nhân viên từng làm việc cho nhóm đối tượng trên sớm ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các bất động sản vị trí đẹp nhưng "giá siêu rẻ", tuyệt đối không giao dịch hay đặt cọc theo tâm lý đám đông khi chưa xác minh quy hoạch và tính pháp lý tại chính quyền địa phương.