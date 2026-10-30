Bất động sản du lịch Gia Lai chờ phục hồi, bài toán doanh thu vẫn khó

Ngày 30.10, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Báo Xây dựng và Tập đoàn FLC tổ chức hội thảo Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng, cho biết hội thảo diễn ra trong bối cảnh 2 dự án luật Kinh doanh bất động sản và luật Nhà ở đang được Quốc hội xem xét thông qua. Hành lang pháp lý cho lĩnh vực bất động sản du lịch đang từng bước được hoàn thiện.

Ông Lê Đăng Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, thông tin phía đông tỉnh hiện có hơn 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang triển khai, dự kiến cung cấp hơn 9.000 sản phẩm căn hộ du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, thị trường cần chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang chú trọng giá trị khai thác thực tế. Thay vì phát triển các dự án riêng lẻ, nhà đầu tư cần hướng đến hệ sinh thái du lịch đồng bộ, tạo ra những điểm đến có sức hút, gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong quần thể FLC Quy Nhơn ẢNH: BTC

Nhận định về triển vọng thị trường, TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, dự báo thị trường chuyển nhượng căn hộ du lịch, shophouse và biệt thự nghỉ dưỡng có thể phục hồi từ năm 2028. Động lực đến từ tăng trưởng du lịch, cải thiện hạ tầng giao thông và kết nối vùng.

Ông Đính dẫn chứng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dự kiến đạt 30 - 40 triệu lượt, trong khi khách nội địa cao cấp khoảng 160 triệu lượt mỗi năm. Nguồn cung căn hộ du lịch hiện mới đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu, mở ra dư địa cho các sản phẩm lưu trú, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Dù vậy, triển vọng phục hồi không đồng nghĩa mọi dự án đều có thể khai thác hiệu quả. Khả năng thu hút khách, chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành sẽ quyết định giá trị thực của bất động sản nghỉ dưỡng, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.

Một vấn đề được các đại biểu quan tâm là khung pháp lý đối với căn hộ du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng. Ông Chử Văn Hải, Phó vụ trưởng, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, thông tin lĩnh vực này chịu sự điều chỉnh của nhiều luật, gồm đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản và du lịch.

Từ ngày 1.8.2024, luật Đất đai 2024 và luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã bổ sung các quy định liên quan đến công trình phục vụ du lịch, lưu trú, hoạt động kinh doanh và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn cần sự đồng bộ giữa các quy định để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và khách hàng.

Việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý sẽ góp phần tạo môi trường minh bạch, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.

Đối với Gia Lai, lợi thế kết nối giữa biển Quy Nhơn và cao nguyên Pleiku mở ra dư địa phát triển du lịch. Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành động lực kinh tế, các dự án nghỉ dưỡng cần gắn với hệ sinh thái du lịch, tạo sức hút đối với du khách và mang lại doanh thu thực chất, thay vì chỉ gia tăng số lượng sản phẩm bất động sản.