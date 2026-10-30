Chủ tịch Gia Lai yêu cầu di dời dân, xử lý tổng thể khu vực núi Một

Ngày 30.10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có kết luận sau buổi làm việc ngày 18.10 với 5 phường thuộc khu vực Quy Nhơn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực núi Một.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng chủ trì, đề xuất phương án quy hoạch, xử lý tổng thể khu vực núi Một ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo kết luận, UBND phường Quy Nhơn phải rà soát, tổ chức di dời ngay các hộ dân có nhà ở tại khu vực núi Một có nguy cơ sạt lở, không bảo đảm an toàn. Địa phương có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng, rà soát cụ thể từng trường hợp, phân loại để đề xuất phương án xử lý phù hợp, gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp UBND phường Quy Nhơn và các cơ quan liên quan đề xuất phương án quy hoạch, xử lý tổng thể khu vực núi Một, gắn với định hướng khai thác hiệu quả quỹ đất.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định, báo cáo UBND tỉnh.

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Như Thanh Niên đã thông tin, khu vực núi Một ở Quy Nhơn có nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn người dân. Báo cáo của UBND phường Quy Nhơn cho biết khu vực này có 228 hộ dân, gồm 183 hộ sống trên núi, sườn núi và 45 hộ ở chân núi. Riêng tại tổ dân phố 19, nhiều hộ đã sinh sống từ nhiều năm qua. Theo chính quyền địa phương, có hộ mua đất bằng giấy tay, nhưng cũng có hộ lấn chiếm đất để xây dựng nhà cửa.

Trước nguy cơ sạt lở, UBND phường Quy Nhơn đề xuất di dời các hộ dân, đào hạ và san phẳng núi Một. Theo tính toán sơ bộ, khối lượng đất đá cần đào hạ có thể lên đến khoảng 1 triệu m³. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỉ đồng, trong khi nguồn thu từ đấu giá đất ước khoảng 850 tỉ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định phương án san phẳng núi Một mới chỉ là đề xuất, cần tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến các ngành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định.

Nhiều hộ dân ở khu vực núi Một sống trong vùng có nguy cơ sạt lở ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài núi Một, UBND phường Quy Nhơn được yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, nhất là khu vực dọc chân núi Bà Hỏa.

Địa phương cũng phải phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp chỉnh trang, nâng cấp hệ thống công viên ven biển và dọc đường Xuân Diệu; đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cải tạo nút giao thông Đống Đa và hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án tại khu A1 thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh.