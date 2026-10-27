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    Công an kiểm tra 3 tiệm vàng tại Quy Nhơn

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Công an kiểm tra 3 tiệm vàng tại Quy Nhơn (Gia Lai), mạng xã hội xôn xao nhiều đồn đoán, cơ quan chức năng khuyến cáo không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

    Ngày 27.10, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiến hành kiểm tra 3 tiệm vàng tại Quy Nhơn.

    Trước đó, trưa cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng về việc lực lượng chức năng kiểm tra các tiệm vàng tại phường Quy Nhơn. Những bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý, với nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ.

    Công an kiểm tra 3 tiệm vàng tại Quy Nhơn - Ảnh 1.

    Bài đăng trên mạng xã hội về việc lực lượng công an kiểm tra các tiệm vàng tại Quy Nhơn

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Một số tài khoản đưa ra nhận định về nguyên nhân kiểm tra, cho rằng các tiệm vàng có thể liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là hoạt động kiểm tra, rà soát thông thường.

    Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 27.10, hàng chục cán bộ công an, cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động có mặt tại một tiệm vàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân. 

    Ngay trong ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra tại 2 tiệm vàng khác trên đường Lê Lợi.

    Công an kiểm tra 3 tiệm vàng tại Quy Nhơn - Ảnh 2.

    Cơ quan công an tiến hành kiểm tra tại tiệm vàng H.B

    ẢNH: ĐỨC NHẬT

    Theo cơ quan chức năng, việc kiểm tra tại các tiệm vàng vẫn đang diễn ra và chưa có kết quả chính thức. Do đó, những thông tin về nguyên nhân kiểm tra đang lan truyền trên mạng xã hội hiện chưa được xác nhận.

    Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội không suy diễn, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của các doanh nghiệp. Khi có kết quả chính thức, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

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