Tiệm vàng ở Mỹ Tho tạm ngưng hoạt động, nhiều khách hàng kéo đến tìm hiểu

Sáng 16.7, sau khi Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hồng Phúc (tiệm vàng Hồng Phúc) trên đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, thông báo tạm ngưng hoạt động, đông đảo người dân và khách hàng đã đến cửa hàng để tìm hiểu thông tin, khiến khu vực này trở nên xôn xao.

Tiệm vàng Hồng Phúc trên đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tạm thời đóng cửa ẢNH: THANH QUÂN

Trước lượng người tập trung đông ngay tiệm vàng, lực lượng công an, CSGT và các đơn vị chức năng đã được bố trí túc trực trước cửa tiệm nhằm giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời điều tiết giao thông trên tuyến đường Lê Lợi.

Ghi nhận của PV Thanh Niên đến trưa cùng ngày, nhiều khách hàng vẫn tiếp tục đến trụ sở Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hồng Phúc để liên hệ giao dịch. Trong số này, có người đến theo lịch hẹn trước, nhưng phần lớn tìm đến sau khi biết thông tin doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động.

Sáng 16.7, nhiều khách hàng đã đến tiệm vàng để tìm hiểu nguyên nhân ẢNH: THANH QUÂN

Thông báo được dán tại trụ sở và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của doanh nghiệp cho biết, trước những biến động kéo dài của thị trường, Hồng Phúc đã nỗ lực duy trì hoạt động trong hơn 2 tháng qua nhưng không thể vượt qua những khó khăn ngoài dự kiến. Do đó, doanh nghiệp quyết định tạm ngưng hoạt động trong một thời gian để tái cơ cấu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Một số khách hàng cho biết sau khi biết thông tin cửa hàng tạm ngưng hoạt động, họ đã đến để hỏi hướng giải quyết nhưng được thông báo phải chờ do tiệm đang đóng cửa.

Do lượng người tập trung đông, lực lượng chức năng liên tục điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh khu vực. Trong khi đó, nhân viên bảo vệ của tiệm vàng hướng dẫn khách hàng mang theo biên nhận mua bán, cầm cố đăng ký thông tin để tổng hợp, chuyển lại cho doanh nghiệp xử lý.

Cũng trong sáng 16.7, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi, xử lý vụ việc theo quy định.