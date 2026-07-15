Vụ rau màu chết bất thường ở Đồng Tháp: Diện tích thiệt hại tăng lên 213 ha

Nhiều khả năng rau màu hư hại là do nước tưới

Ngày 15.7, thông tin từ Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đến ngày 12.7, toàn tỉnh ghi nhận 213 ha cây trồng, rau màu của 438 hộ dân tại 5 xã bị ảnh hưởng chưa rõ nguyên nhân.

Trong đó, xã Long Hưng thiệt hại nhiều nhất với gần 105 ha của 231 hộ; tiếp đến là xã Long Định hơn 58,5 ha của 129 hộ; xã Tân Phước 3 gần 29,5 ha của 45 hộ; xã Tân Hương 15,5 ha của 21 hộ và xã Châu Thành hơn 4,5 ha của 12 hộ.

Những ngày qua, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã nhiều lần đến hiện trường chỉ đạo ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân ẢNH: THANH QUÂN

Qua khảo sát tại các xã Long Hưng, Long Định và Tân Phước 3, ngành chuyên môn ghi nhận các loại rau màu xuất hiện triệu chứng tương tự. Cụ thể, phần lá già phía dưới vẫn giữ màu xanh, trong khi lá non và đọt bị mất diệp lục, chuyển sang màu trắng hoặc vàng, sau đó chuyển nâu và cháy mép lá. Riêng cây tía tô xuất hiện tình trạng héo rũ, cháy lá rồi chết hàng loạt.

Không chỉ cây trồng, nhiều loại cỏ và thực vật thủy sinh như rau trai, cỏ chác, rau mương, rau muống, lục bình... sinh trưởng dọc các tuyến kênh, rạch cấp nước cho vùng sản xuất cũng xuất hiện những biểu hiện tương tự.

Để làm rõ nguyên nhân, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp địa phương khảo sát thực địa, lấy mẫu nước mặt tại 20 vị trí trên các tuyến kênh bị ảnh hưởng trong 2 ngày 9 và 10.7.

Kết quả phân tích bước đầu cho thấy chất lượng nguồn nước có nhiều dấu hiệu bất thường. Một số chỉ tiêu như amoni, sắt, đồng, nitrit và COD vượt ngưỡng đối chiếu, trong khi hàm lượng oxy hòa tan ở mức thấp.

Một số loại rau của người dân trồng lá chuyển màu trắng bất thường ẢNH: THANH QUÂN

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các yếu tố này có thể gây stress cho cây trồng, làm tổn thương bộ rễ, ức chế quá trình quang hợp, dẫn đến hiện tượng cháy lá, hoại tử và chết cây. Đặc biệt, hàm lượng đồng cao tại một số vị trí được xác định là yếu tố cần tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, những kết quả hiện có vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận đây là nguyên nhân trực tiếp khiến lá non mất diệp lục và chuyển trắng.

Ngày 11.7, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiến hành lấy 40 mẫu đất, nước và cây trồng tại các khu vực bị ảnh hưởng để phân tích chuyên sâu.

Theo nhận định ban đầu của ngành nông nghiệp, nguồn nước tưới nhiều khả năng là yếu tố tác động trực tiếp gây thiệt hại đối với rau màu tại các xã Long Hưng, Long Định và Tân Phước 3. Tuy nhiên, việc xác định chính xác tác nhân gây ô nhiễm vẫn phải chờ kết quả phân tích từ các mẫu đã thu thập.

Khuyến cáo người dân tạm thời không dùng nước kênh để tưới

Trong thời gian chờ kết luận, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân tạm thời không lấy nước từ các tuyến kênh, rạch vào đồng ruộng và ngưng thu hoạch, tiêu thụ các loại rau màu bị ảnh hưởng. Đồng thời, tổ chức trục vớt thực vật thủy sinh nhằm hạn chế tình trạng phân hủy gây ô nhiễm nguồn nước, kết hợp vận hành hệ thống thủy lợi để xả, làm sạch các tuyến kênh.

Sau khi dùng nước dưới kênh để tưới, rau của người dân bị cháy lá rồi chết ẢNH: THANH QUÂN

Về lâu dài, ngành nông nghiệp xác định cần sớm làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống kênh, rạch phục vụ sản xuất để có giải pháp xử lý triệt để, tránh tái diễn sự việc.

Từ kết quả khảo sát ban đầu, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý, trong đó đề xuất lực lượng công an tham gia điều tra, xác minh nguồn gây ô nhiễm nhằm bảo đảm quá trình làm rõ nguyên nhân được thực hiện nhanh chóng, khách quan và minh bạch.

Nhiều loại cây mọc dại ven các đoạn kênh cũng bị trắng lá rồi chết dần ẢNH: THANH QUÂN

Sở cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang thường xuyên thông tin lịch vận hành các công trình và mực nước nội đồng đến địa phương để người dân chủ động kế hoạch sản xuất; đồng thời linh hoạt điều tiết hệ thống thủy lợi, thanh thải vật cản, khơi thông dòng chảy và trục vớt lục bình trên các tuyến sông, kênh do đơn vị quản lý.

Đối với UBND các xã Long Hưng, Long Định, Tân Hương, Châu Thành và Tân Phước 3, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương khảo sát, xây dựng kế hoạch nạo vét, khơi thông dòng chảy và trục vớt cây cỏ trên các tuyến kênh để bảo đảm khả năng cấp, tiêu, thoát nước. Trường hợp kinh phí vượt khả năng cân đối của địa phương, các xã tổng hợp, báo cáo sở để tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.