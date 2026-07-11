Ruộng rau ở Đồng Tháp chết trắng lá sau khi tưới nguồn nước kênh Giữa

Hàng chục ha rau màu của người dân tại xã Long Định và Long Hưng (Đồng Tháp) đang bị hư hại với những biểu hiện chưa từng xuất hiện trước đây. Nhiều ruộng rau sau khi được bơm nước từ các tuyến kênh liên thông với kênh Giữa bất ngờ cháy ngọn, héo rũ rồi chết. Đáng chú ý, cải, rau muống, lúa, thậm chí lục bình cũng có lá chuyển sang màu trắng bất thường, khiến nông dân hoang mang.

Lá rau, cỏ chuyển màu trắng

Chiều 10.7, ghi nhận của PV Thanh Niên tại các vùng chuyên canh rau thuộc xã Long Định và Long Hưng cho thấy, hàng loạt diện tích rau bị ảnh hưởng. Trên nhiều đồng ruộng, những luống tía tô chuẩn bị thu hoạch bị cháy đọt, lá quăn queo rồi khô héo. Rau ngổ thơm, rau răm, húng cây chết từng mảng, trong khi nhiều ruộng cải và rau muống xuất hiện tình trạng lá bạc trắng.

Nhiều diện tích rau của người dân xã Long Định chết bất thường ẢNH: THANH QUÂN

Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng rau, ông Đặng Hoàng Quân (42 tuổi, ở ấp Trung, xã Long Định) cho biết đây là hiện tượng chưa từng gặp. Theo ông, nhiều năm qua gia đình vẫn canh tác theo quy trình quen thuộc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật nên năng suất luôn ổn định.

"Những vụ trước không hề xảy ra tình trạng như vậy. Đợt này chỉ mới đưa nước từ kênh vào ruộng vài ngày thì rau bắt đầu cháy lá, trắng ngọn rồi hư dần. Không biết do nguồn nước hay nguyên nhân nào khác. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân để yên tâm sản xuất", ông Quân nói.

Rau tía tô trọng ruộng ông Quân bị cháy ngon rồi chết dần ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Quân, toàn bộ hơn 1 ha rau của gia đình gần như mất trắng. Những luống tía tô đến kỳ thu hoạch không còn khả năng bán, trong khi rau răm, rau thơm cũng hư hại nặng. Thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ, chị Phạm Thị Hằng Nga (40 tuổi, ở cùng địa phương) đứng ngồi không yên khi hơn 1 công đất trồng xen cải thìa và tía tô bị hư hại chỉ sau vài ngày tưới nước. Chị Nga cho biết, cải thìa đồng loạt chuyển trắng phần lá, còn tía tô vừa phát triển thì cháy lá rồi chết.

"Bao nhiêu vốn liếng đều dồn vào vụ rau này. Giờ nhìn ruộng rau hư hết mà xót lắm. Thiệt hại khoảng hơn 30 triệu đồng", chị Nga chia sẻ.

Ruộng rau ngổ thơm của chị Trang chỉ mới vào nước 2 ngày đã héo úa ẢNH: THANH QUÂN

Cách đó khoảng 2 km, tại ấp Long Hòa B (xã Long Định), nhiều hộ dân cũng bị tình trạng tương tự. Chị Trần Thị Ngọc Trang (34 tuổi) cho biết, 2 ngày trước chị bơm nước từ kênh vào khoảng một nửa diện tích ruộng rau ngổ thơm. Đến nay, toàn bộ phần rau được tưới nước đã chết dần, trong khi phần chưa đưa nước vào vẫn phát triển bình thường.

"Từ trước đến nay chưa bao giờ gặp cảnh này. Chỉ sau một lần bơm nước là rau héo úa hàng loạt, thiệt hại hơn 20 triệu đồng", chị Trang nói.

Không chỉ rau màu, dọc nhiều tuyến kênh nhánh liên thông với kênh Giữa hướng về xã Long Hưng, nhiều loại cây mọc tự nhiên ven bờ như cỏ dại, lục bình cũng xuất hiện hiện tượng héo úa, lá chuyển màu trắng hoặc chết khô.

Ngành chức năng đang vào cuộc tìm nguyên nhân

Theo UBND xã Long Định, thời gian gần đây địa phương ghi nhận nhiều diện tích rau màu bị ảnh hưởng với các biểu hiện bất thường, gây thiệt hại cho người dân. Chính quyền đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra thực tế tại các khu vực sản xuất.

Nhiều loại rau của người dân lá bỗng dưng chuyển trắng sau khi tưới nước vài ngày ẢNH: THANH QUÂN

Qua khảo sát ban đầu, địa phương xác định nhiều diện tích rau bị hư hại nhưng chưa đủ cơ sở kết luận nguyên nhân. Đáng chú ý, tại khu vực xảy ra thiệt hại, một số loại cây cỏ và cây tạp ven kênh cũng bị héo, chết, vì vậy không loại trừ khả năng nguyên nhân có liên quan đến nguồn nước tưới. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, cần tiến hành lấy mẫu và phân tích chuyên môn.

Thống kê bước đầu tại xã Long Định cho thấy, khoảng 0,4 ha rau tía tô, 0,8 ha húng cây, 0,3 ha rau răm và khoảng 0,4 ha cải ngọt bị ảnh hưởng. UBND xã đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương khảo sát, lấy mẫu, xác định nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn địa phương và người dân các biện pháp xử lý nhằm hạn chế thiệt hại.

Một số loại cây mọc dại cũng có ngọn và lá chuyển sang màu trắng ẢNH: THANH QUÂN

Trong khi đó, UBND xã Long Hưng cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về hiện tượng vàng lá, vàng đọt trên nhiều loại rau màu, địa phương đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp kiểm tra thực địa.

Kết quả khảo sát bước đầu ghi nhận hiện tượng này xuất hiện trên nhiều loại cây như rau răm, rau quế, tía tô, húng cây, rau muống và một số loại rau khác, với mức độ thiệt hại không đồng đều giữa các khu vực.

Lục bình trên các tuyến kênh nhánh cũng chết bất thường ẢNH: THANH QUÂN

Theo thống kê sơ bộ, ấp Long Điền có 15 hộ bị ảnh hưởng với khoảng 5 ha; ấp Nhơn Huề có 9 hộ với khoảng 2,8 ha; ấp Thạnh Hưng có 30 hộ với khoảng 6 ha. Tổng cộng có khoảng 54 hộ trồng rau bị ảnh hưởng, trên diện tích gần 13,8 ha.

Theo phản ánh của bà con, phần lớn những hộ sử dụng nước lấy trực tiếp từ tuyến kênh Sáu Ầu - Xoài Hột để tưới đều xuất hiện hiện tượng vàng lá, cháy ngọn. Trong khi đó, các hộ sử dụng nguồn nước dự trữ trong ao để tưới đến nay chưa ghi nhận tình trạng tương tự.

Trước diễn biến trên, UBND xã Long Hưng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy mẫu nước, mẫu đất và mẫu cây trồng để phân tích, sớm xác định nguyên nhân gây hiện tượng bất thường, từ đó có giải pháp khắc phục và hỗ trợ người dân ổn định sản xuất.