Nhiều vấn đề 'nóng' được nêu tại phiên họp HĐND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 9.7, tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), các đại biểu bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, cùng các sở, ngành.

Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm được đưa ra nghị trường. Trong đó, 2 vấn đề "nóng" nhất là tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp thời gian gần đây và những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến quốc lộ 30.

Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Đồng Tháp

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu bày tỏ lo ngại khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe hàng trăm người dân. Con số này phản ánh những bất cập trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, nhất là khâu thanh tra, kiểm tra và giám sát.

Quang cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) ẢNH: THANH QUÂN

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết việc chỉ đạo các ngành chức năng trong thời gian qua được thực hiện như thế nào, đồng thời làm rõ những giải pháp căn cơ để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định; kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp và ban hành quy trình phối hợp điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Các ngành chức năng cũng tổ chức nhiều đợt cao điểm kiểm tra vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, thanh tra, hậu kiểm và lấy mẫu giám sát thực phẩm thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hàng trăm đoàn kiểm tra đã được thành lập, tiến hành kiểm tra hàng ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Riêng ngành y tế kiểm tra 4.731 cơ sở, phát hiện 12 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 104 triệu đồng. Sở Công thương kiểm tra 204 cơ sở, xử lý 33 vụ vi phạm với số tiền hơn 233 triệu đồng. Ngành nông nghiệp kiểm tra 168 cơ sở, lấy gần 600 mẫu thực phẩm giám sát, kịp thời truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục đối với các mẫu không đạt.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phước Thiện, vẫn xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm, cho thấy công tác quản lý vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa tuân thủ đầy đủ quy định về điều kiện vệ sinh, quy trình chế biến, bảo quản và sử dụng nguyên liệu.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng nhìn nhận ngoài trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm, công tác quản lý nhà nước ở một số địa phương vẫn còn thiếu chặt chẽ, nhất là trong quản lý các cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và hoạt động hậu kiểm sau cấp giấy chứng nhận.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành và chính quyền cấp xã; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp, cơ sở dịch vụ ăn uống và các điểm kinh doanh có nguy cơ cao. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai kết quả để tạo sức răn đe.

An toàn giao thông còn bất cập

Cũng tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng phản ánh tình trạng nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông liên tiếp trên tuyến Cao Lãnh - Mỹ Thọ, đoạn từ khu 500 căn ra Quốc lộ 30, gây cảm giác như "nút thắt cổ chai", làm gia tăng ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, tết.

Giải trình nội dung này, ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, cho biết quốc lộ 30 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh với lưu lượng phương tiện rất lớn. Trước khi lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao An Bình, khu vực này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc lắp đặt hệ thống đèn được nghiên cứu trên cơ sở phối hợp giữa nhiều đơn vị chuyên môn, đồng thời đã được vận hành thử, điều chỉnh nhiều lần trước khi đưa vào khai thác.

Theo ông Trung, trong điều kiện hiện nay, phương án tổ chức giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu vẫn là giải pháp phù hợp nhất nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Để giảm ùn tắc, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt dự án cải tạo nút giao An Bình, dự kiến khởi công vào tháng 10.2026. Cùng với đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận triển khai phương án phân luồng giao thông thông qua các nhánh của tuyến N2B sau khi các hạng mục chính của cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh hoàn thành.

Về lâu dài, khi các tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và Mỹ An - Cao Lãnh được đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 30 sẽ giảm đáng kể. Tỉnh Đồng Tháp cũng đang kiến nghị Trung ương bố trí nguồn vốn nâng cấp, mở rộng quốc lộ 30, góp phần giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.