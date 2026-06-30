Đồng Tháp đầu tư thêm khu công nghiệp vốn gần 2.750 tỉ đồng

Ngày 30.6, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp tại xã Gia Thuận.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ dầu khí, logistics và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Tháng 5.2026, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (ngồi bên phải) cùng đoàn công tác khảo sát và cho ý kiến chỉ đạo về Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp ẢNH: THANH QUÂN

Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp có quy mô khoảng 285 ha; trong đó, diện tích dành cho các phân khu chức năng là 278,23 ha, phần còn lại 6,77 ha thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước, đất sông Soài Rạp và hành lang lộ giới Huyện lộ 10. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.750 tỉ đồng, với yêu cầu vốn góp của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư.

Dự án được triển khai tại xã Gia Thuận, có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất. Sau khi hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng. Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Để triển khai dự án, UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức xác định giá khởi điểm, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Việc xác định giá đất phải bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp pháp đã đầu tư hình thành tài sản tại khu đất dự án, đồng thời tuân thủ các quy định của luật Đất đai, luật Đấu giá tài sản và các văn bản liên quan.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp được giao chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ dự án, đồng thời chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND xã Gia Thuận hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác; theo dõi, giám sát tiến độ triển khai dự án sau khi được lựa chọn.

Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm triển khai dự án đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và tuân thủ các quy định của pháp luật trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và khai thác khu công nghiệp.

Hiện tại, Đồng Tháp có 26 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 4 khu đang đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng, còn 16 khu đang trong giai đoạn quy hoạch, kêu gọi đầu tư. Các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn hiện thu hút 179 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 87.500 tỉ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 94%.

Với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp, tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu quỹ đất dành cho các dự án sản xuất, chế biến và logistics ngày càng tăng. Dự án cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Đồng Tháp trở thành địa phương có nền công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đóng vai trò là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.



