Đồng Tháp chuẩn bị khởi công 2 dự án giao thông hơn 1.400 tỉ đồng

Ngày 24.6, ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong tháng 7.2026, tỉnh sẽ triển khai 2 dự án giao thông có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu thi công đối với dự án đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 1 và dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878. Hai công trình dự kiến khởi công đầu tháng 7.2026.

Tỉnh Đồng Tháp đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông với nhiều dự án lớn ẢNH: THANH QUÂN





Dự án đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 1 có chiều dài 7,51 km, mặt đường rộng 7 m, nền đường rộng 9 m, kinh phí đầu tư hơn 822 tỉ đồng. Tuyến đi qua địa bàn các xã Tân Hương và Tân Phước 3, đồng thời giải phóng mặt bằng trên hành lang rộng 80 m để phục vụ xây dựng tuyến đường và khu tái định cư.

Công trình được kỳ vọng sẽ kết nối trực tiếp từ nút giao Thân Cửu Nghĩa trên tuyến cao tốc Trung Lương - TP.HCM đến trung tâm khu vực Tân Phước. Khi kết nối với các tuyến đường tỉnh 865 và 867, dự án sẽ góp phần hình thành trục giao thông liên kết vùng Đồng Tháp Mười, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 có chiều dài tuyến khoảng 12,84 km, gồm 12,72 km theo tuyến hiện hữu và 0,12 km tuyến nối vào đường dẫn nút giao Thân Cửu Nghĩa. Dự án đi qua các xã Long Hưng, Tân Hương, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh.

Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, tải trọng trục xe 12 tấn. Một số đoạn được mở rộng lên 8 làn xe, các đoạn còn lại bố trí 4 làn xe. Trên tuyến xây dựng 6 nút giao cùng mức, hệ thống thoát nước, chiếu sáng tại các khu dân cư và nút giao quan trọng cùng các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Kinh phí đầu tư cho dự án này khoảng 625 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, thời gian thực hiện trong 4 năm. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Khu công nghiệp Long Giang, đường tỉnh 865 và các khu vực cửa ngõ đi TP.HCM, Tây Ninh.

Việc đồng loạt triển khai 2 dự án giao thông nêu trên được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh Đồng Tháp, tạo động lực phát triển vùng Đồng Tháp Mười, nâng cao năng lực kết nối và thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.