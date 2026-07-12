Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân rau màu chết bất thường

Gần 68 ha rau màu bị ảnh hưởng

Ngày 12.7, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương làm rõ nguyên nhân, đồng thời triển khai các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân. Đây là lần thứ 2 ông Nguyễn Phước Thiện xuống hiện trường khảo sát và chỉ đạo xử lý tình trạng rau màu của người dân chết bất thường.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra tại xã Tân Phước 3 ẢNH: THANH QUÂN

Đoàn công tác đã khảo sát nhiều khu vực sản xuất tại xã Tân Phước 3. Đây là 1 trong 3 địa phương ghi nhận diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lớn trong những ngày qua, cùng với các xã Long Hưng và Long Định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 11.7, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng gần 68 ha. Trong đó, rau màu chiếm hơn 46 ha, là nhóm chịu thiệt hại nặng nhất và có nơi mất trắng. Bên cạnh đó, hơn 17 ha lúa, khoảng 4 ha sầu riêng cùng một số diện tích nấm rơm, cây cảnh cũng ghi nhận hiện tượng sinh trưởng bất thường.

Nhiều loại cây mọc dại ven các đoạn kênh ở xã Tân Phước 3 có lá trắng bất thường ẢNH: THANH QUÂN

Long Hưng hiện là xã có diện tích thiệt hại lớn nhất với gần 38 ha, tiếp đến là xã Tân Phước 3 hơn 22 ha và xã Long Định gần 8 ha.

Tại hiện trường, nhiều ruộng rau xuất hiện các dấu hiệu lạ. Phần lá non mất màu diệp lục, chuyển sang trắng hoặc vàng nhạt, sau đó khô dần và cháy mép, trong khi những lá già phía dưới vẫn còn xanh. Đối với cây tía tô, nhiều diện tích héo rũ và chết hoàn toàn chỉ sau thời gian ngắn.

Không chỉ cây trồng trên đồng ruộng bị ảnh hưởng, nhiều loại thực vật mọc tự nhiên ven bờ kênh và dưới nước như rau trai, rau mương, cỏ chác, rau muống, rau đắng nước, lục bình... cũng xuất hiện các biểu hiện tương tự. Hiện tượng này được ngành chuyên môn xem là một trong những dấu hiệu quan trọng phục vụ quá trình xác minh nguyên nhân.

Đã lấy mẫu nước kiểm tra

Qua điều tra ban đầu, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp ghi nhận cả 130 hộ dân được khảo sát đều sử dụng nguồn nước từ hệ thống kênh, rạch để tưới tiêu và đều có cây trồng bị ảnh hưởng.

Nguồn nước được dẫn từ kênh Năng qua các tuyến kênh nội đồng vào khu vực sản xuất. Trong khi đó, quy trình canh tác, chủng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lịch chăm sóc của người dân hầu như không có thay đổi so với các vụ trước.

Sau khi được tưới nước từ dưới kênh, một số loại cây trong vườn nhà dân bị cháy lá bất thường ẢNH: THANH QUÂN

Từ kết quả khảo sát thực địa, ngành chuyên môn bước đầu nhận định nguồn nước tưới có khả năng là yếu tố liên quan đến hiện tượng cây trồng bị hư hại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây mới chỉ là đánh giá sơ bộ và chưa đủ cơ sở để kết luận.

Để có căn cứ khoa học, Sở Nông nghiệp - Môi trường đã lấy 40 mẫu gồm đất, nước, thân và lá cây trồng, nước trên ruộng cùng nước tại các tuyến kênh để phân tích. Song song đó, Trung tâm Quan trắc môi trường và tài nguyên tiếp tục lấy thêm 20 mẫu nước mặt nhằm đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực xảy ra thiệt hại.

Cây lúa cũng chết bất thường ẢNH: PHƯƠNG THANH

Làm việc với các đơn vị chuyên môn tại hiện trường, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu quá trình xác minh nguyên nhân phải được thực hiện khách quan, thận trọng và dựa trên các kết quả phân tích khoa học. Sở Nông nghiệp - Môi trường rà soát toàn bộ các tuyến kênh có nhiều lục bình, cỏ thủy sinh để xây dựng phương án nạo vét, trục vớt, góp phần cải thiện dòng chảy và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu sớm thống kê những khu vực có nguồn nước chưa bảo đảm để thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân, tránh tiếp tục sử dụng cho sản xuất khi chưa có kết luận chính thức.

Trong thời gian chờ kết quả phân tích, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tạm ngưng lấy nước từ các tuyến kênh nghi ngờ bị ảnh hưởng, đồng thời áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp nhằm giúp cây trồng phục hồi, giảm bớt thiệt hại trước khi cơ quan chuyên môn công bố nguyên nhân cuối cùng.