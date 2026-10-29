Bóc gỡ đường dây rửa tiền 700 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo tại Campuchia

Ngày 29.10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa làm rõ đường dây lừa đảo trực tuyến, rửa tiền với tổng số tiền được chuyển đổi qua giao dịch tiền điện tử khoảng 700 tỉ đồng.



Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, ở xã Hồng Sơn, Hà Nội) về tội "rửa tiền".

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Anh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng ở phường Sơn Tây, Hà Nội) về cùng tội danh "rửa tiền".

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định tố tụng đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ án, ban đầu, cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của bà N.T.N (50 tuổi, ở xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Nhóm lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân đăng ký tài khoản trên những trang web "Therealreal.cc" và "tiffa.tiffyfd.com", thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Ban đầu, nhóm lừa đảo tạo lòng tin bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản tiền ngày càng lớn vào tài khoản do chúng chỉ định.

Một trường hợp khác là bà N.T.A (56 tuổi, ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) bị dẫn dụ bằng thủ đoạn "thanh toán nhầm đơn hàng COD". Nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu, đối mặt nguy cơ bị lộ thông tin bảo mật và chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tiền do các bị hại chuyển đến được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Sau đó, nhóm lừa đảo đã sử dụng tiền để mua USDT trên những sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, OKX rồi chuyển vào các ví do những người liên quan quản lý.

Từ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28.7.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 3 bị can gồm: Chu Đức Anh (41 tuổi), Đặng Thị Hải (39 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (24 tuổi, cùng ở Hà Nội) về tội "rửa tiền".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm này liên lạc với nhau qua Telegram. Sau đó, nhóm sang Campuchia gặp các bị can người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền của các bị hại được chuyển vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những bị can người Trung Quốc quản lý.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các bị can cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.