Khởi tố người cháu chiếm đoạt 4,7 tỉ đồng khi dì ở Mỹ nhờ mua nhà

Ngày 27.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hoàng Vĩnh Tú (37 tuổi, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tú đã chiếm đoạt tiền khi người dì nhờ mua nhà.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, bà L.H.C hiện định cư tại Mỹ, có quan hệ dì - cháu với Tú. Do tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước.

Trước đó, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Từ tháng 2.2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú tổng cộng 3,69 tỉ đồng. Cộng với 1 tỉ đồng từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao cho Tú quản lý lên đến 4,709 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thông qua ứng dụng Viber.

Đầu tháng 3.2026, qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, thành phố Đà Nẵng, với giá 4,77 tỉ đồng. Bà nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Bà C. cũng không liên lạc được với Tú vì người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Sau khi được người môi giới thông báo sự việc, bà C. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành xác minh thông tin, rà soát địa bàn và xác định nơi bị can có khả năng lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động và giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, cơ quan điều tra đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ án đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.