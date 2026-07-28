Hứa góp vốn kinh doanh lợi nhuận cao, một phụ nữ lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

Ngày 28.7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (38 tuổi, ở thôn An Thành, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Kiều Vân bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8.2023, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP.HCM, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Để tạo lòng tin, Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao, đồng thời kêu gọi bà A. (ở thành phố Đà Nẵng) tham gia đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, Vân cung cấp cho bà A. số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để nhận tiền góp vốn. Sau khi bà A. chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền này lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vân được cho là nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ người này chuyển ngược lại cho bà A. nhằm tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn đang diễn ra bình thường.

Ngoài ra, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà A. để củng cố lòng tin.

Với thủ đoạn trên, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. hơn 10 tỉ đồng. Số tiền này không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà phục vụ mục đích cá nhân, sau đó Vân mất khả năng hoàn trả.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.