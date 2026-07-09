Công an Đà Nẵng khởi tố vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp 'việc nhẹ, lương cao'

Ngày 9.7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (43 tuổi, ở TP.HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp quy mô lớn.

Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây tiền ảo đa cấp quy mô lớn ẢNH: Đ.X

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây là kết quả quá trình phối hợp đấu tranh giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương, qua đó triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện một nhóm người tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử (crypto) thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngô Hoàng Đông (thứ 2 từ trái sang) và Nguyễn Văn Được bị khởi tố để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ẢNH: Đ.X

Ngày 25.6, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan. Trong đó có Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được được xác định là 2 người cầm đầu hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99) cùng 84 người hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng của các bị hại, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống BIT99 được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên hoặc những người có nhu cầu tìm việc, mong muốn làm giàu nhanh.

Các nghi phạm đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau đó, khai thác thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý nhằm tạo sự lệ thuộc, từng bước lôi kéo tham gia đầu tư tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao. Nhiều người bị xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất để góp vốn.

Công an thành phố Đà Nẵng xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi thực chất không có hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để mở rộng mạng lưới.

Lực lượng công an triệu tập các nghi phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp để mở rộng điều tra ẢNH: Đ.X

Để tạo lòng tin, nhóm này còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng tài liệu và báo cáo kiểm toán giả. Khi huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng bí mật can thiệp hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" để chuyển tiền của nhà đầu tư sang ví do mình kiểm soát, sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị hacker tấn công để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an đề nghị những người đã đầu tư vào các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi và cho rằng mình là bị hại sớm liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.