Đà Nẵng: Bắt nghi phạm đột nhập cửa hàng, trộm 19 iPhone 17 Pro Max

Ngày 28.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã bắt giữ Lê Việt Cường (31 tuổi, ở xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Lê Việt Cường tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, khoảng 7 giờ ngày 25.7, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Hậu (30 tuổi, quản lý Chi nhánh Đ.M.X tại thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên) về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max, tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Nghi phạm Lê Việt Cường (giữa) cùng 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max được lực lượng công an thu hồi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an xã Duy Xuyên khám nghiệm hiện trường, triển khai truy xét. Qua đánh giá hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nghi phạm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, am hiểu hoạt động của cửa hàng và tìm cách vô hiệu hóa hệ thống giám sát để che giấu hành vi.

Từ các dấu vết thu thập được, lực lượng trinh sát tập trung sàng lọc thông tin, xác minh nghi phạm. Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 25.7, tức chỉ sau hơn 8 giờ truy xét, công an xác định Lê Việt Cường là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai do hết tiền tiêu xài nên lên kế hoạch đột nhập các cửa hàng điện máy để trộm cắp tài sản.

Khuya 24.7, nghi phạm dùng dụng cụ cạy cửa thoát hiểm để đột nhập cửa hàng Đ.M.X, phá hỏng máy chủ của hệ thống camera giám sát rồi lấy 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max bỏ vào ba lô mang đi.

Sau khi gây án, Cường liên tiếp thuê 2 chuyến xe công nghệ di chuyển theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng lực lượng công an trước khi mang số điện thoại về nhà cất giấu. Toàn bộ tang vật đã được lực lượng cảnh sát hình sự thu hồi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Việt Cường để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản", đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.