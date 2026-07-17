Công an Đà Nẵng triệt phá nhóm cá cược bóng đá World Cup 2026, bắt 8 người

Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá vụ cá cược bóng đá trực tuyến, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc theo điều 321 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Trần Minh Vũ (21 tuổi, ở xã Chân Mây - Lăng Cô), Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi, ở xã Phú Vinh, cùng thành phố Huế), Nguyễn Ngọc Hải (30 tuổi, ở xã Quế Sơn Trung), Phạm Quốc Hùng (24 tuổi, ở phường Quảng Phú), Ngô Văn Trường Hưng (19 tuổi, ở xã Quế Sơn Trung), Huỳnh Anh Tiến (25 tuổi, ở phường Hòa Khánh), Dũ Quốc Thắng (21 tuổi, ở xã Lãnh Ngọc, cùng thành phố Đà Nẵng) và Trần Xuân Thuận (23 tuổi, ở xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi).

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, về đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm người thường xuyên tụ tập tại các quán cà phê để xem bóng đá, sau đó sử dụng điện thoại di động truy cập các website cá cược bóng đá trực tuyến.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định nhóm này lập tài khoản, liên kết với ngân hàng để tham gia cá cược bóng đá, baccarat, tài xỉu, nổ hũ cùng nhiều hình thức đánh bạc trực tuyến khác.

Khoảng 1 giờ ngày 8.7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra quán cà phê trên đường Tú Mỡ, phường An Khê.

Tại đây, công an phát hiện nhiều người đang sử dụng điện thoại truy cập các website đánh bạc trực tuyến nên đưa về trụ sở làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 8 bị can vừa bị khởi tố thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên trong mỗi lần tham gia.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự còn làm rõ 30 người khác có hành vi đánh bạc trực tuyến với số tiền dưới 5 triệu đồng/lần và 2 trường hợp truy cập các website cờ bạc để theo dõi kết quả bóng đá nhưng chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi đánh bạc.

Cơ quan công an đã thu giữ 40 điện thoại di động được các bị can sử dụng để tham gia đánh bạc trực tuyến.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan theo quy định pháp luật.