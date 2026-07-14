Công an Đà Nẵng phá đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

Ngày 14.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn. Cơ quan công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 7 nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Đặng Đoàn Ngọc Tuấn (43 tuổi) và Văn Anh Quốc (36 tuổi, cùng ở phường Thanh Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập các nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá để phục vụ điều tra ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Nhận định đây là đường dây hoạt động với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, triệt xóa.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 11.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 7 tổ công tác đồng loạt phá án.

Các tổ công tác bắt giữ, triệu tập làm việc 7 người gồm: Đặng Đoàn Ngọc Tuấn, Văn Anh Quốc và Đào Ngọc Kông Thiện (39 tuổi), Lê Nguyễn Thanh Lâm (32 tuổi), Lê Văn Lộc (50 tuổi), Đỗ Minh Đức (48 tuổi, cùng ở phường Thanh Khê), Nguyễn Điển Thuận (36 tuổi, ở phường Hòa Khánh).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4 đến nay, Đặng Đoàn Ngọc Tuấn và Văn Anh Quốc sử dụng các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng, sau đó chia tách thành nhiều cấp gồm Master (đại lý cấp 1), Agent (đại lý cấp 2), Member (người chơi) rồi giao cho nhiều đối tượng quản lý, sử dụng để tổ chức và tham gia cá độ.

Các nghi phạm phân công nhiệm vụ, phân cấp quản lý chặt chẽ, triệt để sử dụng các phương tiện kỹ thuật, công nghệ cao và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để che giấu dòng tiền và đối phó với lực lượng công an, các nghi phạm sử dụng nhiều "điểm trung chuyển" để thực hiện việc giao dịch, luân chuyển tiền thắng, thua từ hoạt động cá độ bóng đá.

Nghi phạm Văn Anh Quốc được xác định là người tổ chức đánh bạc ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây từ tháng 4 đến thời điểm bị triệt xóa lên đến gần 60 tỉ đồng.

Đáng chú ý, riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, từ ngày 7.6 đến ngày 11.7, số tiền giao dịch cá độ bóng đá qua đường dây này ước tính khoảng 20 tỉ đồng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 8 điện thoại di động cùng hơn 700 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá và nhiều dữ liệu điện tử liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.