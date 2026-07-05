Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng

Ngày 5.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây rửa tiền đặc biệt lớn, đồng thời khởi tố thêm 2 bị can là nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada. Chuyên án thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là các hành vi rửa tiền và tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chuyên án rửa tiền với dòng tiền hơn 67.000 tỉ đồng đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 3.7, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với L.T.S (31 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T (37 tuổi, trú Hà Nội), đều là nhân viên của một ngân hàng.

Trong đó, L.T.S bị bắt tạm giam, còn N.A.T bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các tài khoản doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Riêng L.T.S và N.A.T bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ việc chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Đến nay, Ban chuyên án Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 bị can liên quan đến các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Chuyên án về rửa tiền được Công an thành phố Đà Nẵng điều tra có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada ẢNH: Đ.X

Qua vụ án, Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong công tác phòng, chống rửa tiền; đồng thời siết chặt kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.