Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng

Ngày 5.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây rửa tiền đặc biệt lớn, đồng thời khởi tố thêm 2 bị can là nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền.
Theo cơ quan điều tra, đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada. Chuyên án thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là các hành vi rửa tiền và tiếp tay cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 3.7, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với L.T.S (31 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T (37 tuổi, trú Hà Nội), đều là nhân viên của một ngân hàng.
Trong đó, L.T.S bị bắt tạm giam, còn N.A.T bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các tài khoản doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Riêng L.T.S và N.A.T bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ việc chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.
Đến nay, Ban chuyên án Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 bị can liên quan đến các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Qua vụ án, Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong công tác phòng, chống rửa tiền; đồng thời siết chặt kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, cuối tháng 11.2025, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, liên quan hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, khởi tố tổng cộng 33 bị can.
Theo cơ quan điều tra, kết quả mở rộng chuyên án cho thấy tổng giá trị giao dịch rửa tiền của đường dây lên tới hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada, vượt xa con số khoảng 30.000 tỉ đồng xác định ban đầu.
Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng công an đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, kê biên 2 thửa đất, cùng nhiều tang vật như 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân giả và 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp "ma".
Điều tra ban đầu xác định các bị can cấu kết với một số nhân viên ngân hàng để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm tội phạm tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới. Đến nay, cơ quan công an đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, có nạn nhân bị chiếm đoạt tới 12 tỉ đồng.
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