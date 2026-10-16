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    Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia

    Trần Cường
    Trần Cường
    Cảnh sát xác định, Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy (đều trú tại TP.Hải Phòng) đã mở hàng loạt tài khoản ở các ngân hàng để rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia.

    Ngày 16.10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Miên (33 tuổi, trú xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (26 tuổi, trú xã Lai Khê, TP.Hải Phòng), để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 1, điều 324 bộ luật Hình sự.

    Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho tội phạm bên Campuchia - Ảnh 1.

    Các bị can tại cơ quan điều tra

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Tài liệu điều tra xác định, khoảng giữa năm 2025, Miên và Duy lên mạng xã hội tìm việc và tham gia nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram. Tại đây Miên và Duy nói chuyện với nhóm người lạ và được giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

    Miên và Duy sau đó dùng căn cước của mình để mở tài khoản ở nhiều ngân hàng, gồm: MB, VCB, ACB, SHB, Kiên Long, TECHCOMBANK… rồi gửi số tài khoản, tên đăng nhập internet banking, mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng trong nhóm và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng trên các thiết bị của đối tượng.

    Khoảng tháng 8.2025, Miên và Duy sang Campuchia, được đưa đến nơi làm việc ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Công việc hàng ngày của Miên và Duy là ngồi ở phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền cần quét mặt thì các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt thực hiện việc giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên.

    PC02 Công an tỉnh Hưng Yên xác định, khi các đối tượng đánh bạc trên mạng internet nạp tiền vào tài khoản trên trang web đánh bạc, tiền sẽ chuyển về các tài khoản ngân hàng của Miên, Duy. Khi nhận được tiền, các đối tượng ở Campuchia chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau.

    Hành vi của Miên và Duy đã giúp sức cho các đối tượng đánh bạc và các đối tượng tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền phi pháp, đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

    Ngoài Miên và Duy, PC02 Công an tỉnh Hưng Yên cũng khởi tố 3 người về tội đánh bạc, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

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