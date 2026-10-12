Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ 'rửa tiền' xuyên quốc gia

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Công an lấy lời khai một bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đường dây trên liên quan đến một nhóm đối tượng người nước ngoài giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Giữa tháng 3.2025, 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yên (tương đương 117 tỉ đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các "chân rết" tại Việt Nam.

Các đối tượng tại Việt Nam lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1 - 2% mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Các đối tượng còn tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng; sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh, truy vết và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Các tài sản bị thu giữ liên quan đến vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, đều là người Việt Nam, trong đó bắt tạm giam 3 người, để điều tra về tội rửa tiền; cấm đi khỏi nơi cư trú 4 người, để điều tra về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỉ đồng, 5 sổ đỏ và miếng kim loại màu vàng và bạc.

Trong thư khen, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng đề nghị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.