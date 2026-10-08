Bộ Công an thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

Theo Bộ Công an, Nguyễn Văn Đài (57 tuổi, quê Hưng Yên) có bí danh là "Nguyễn Việt Hưng". Nguyễn Văn Đài quốc tịch Việt Nam nhưng hiện ở Đức, người này đang giữ chức "Ủy viên trung ương" của tổ chức khủng bố "Việt Tân".

Đối tượng Nguyễn Văn Đài ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, sau đó được tạm đình chỉ thi hành án, xuất cảnh sang Đức.

Ngày 5.12.2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 31.12.2025, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên xét xử vắng mặt và tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 17 năm tù và 5 năm quản chế về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 7.2025 đến tháng 11.2025, Nguyễn Văn Đài sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các bài viết, video clip do Nguyễn Văn Đài đăng tải trên mạng xã hội, có 11 video và 1 bài viết đã được kết luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Các cơ quan tố tụng kết luận hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa; gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân.