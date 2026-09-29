3 đối tượng nhập cảnh trái phép, khai là thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Ngày 28.9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuận (52 tuổi, trú Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (51 tuổi, trú TP.HCM) và Thái Công Trường Sơn (46 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) về tội khủng bố và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các quyết định và lệnh tố tụng đối với 3 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 ngày 18.9, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) phát hiện, bắt quả tang Thuận, Huy và Sơn đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia.

Trong đó, Thuận dùng 2 căn cước công dân giả mang tên "Phan Đức Trung", trên căn cước giả là ảnh của Thuận và 1 hộ chiếu Na Uy mang tên "Nguyen Duc Thuan". Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Úc mang tên "Tran Hiep".

Ngày 19.9, lực lượng biên phòng đã bàn giao Thuận, Huy và Sơn cùng hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Tây Ninh, sau đó bàn giao cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Thuận, Huy và Sơn khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố "Việt Tân", mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định.