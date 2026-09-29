    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    3 đối tượng nhập cảnh trái phép, khai là thành viên tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

    Trần Cường
    Trần Cường

    Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. 3 người này mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại.

    Ngày 28.9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuận (52 tuổi, trú Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (51 tuổi, trú TP.HCM) và Thái Công Trường Sơn (46 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) về tội khủng bố và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

    Các quyết định và lệnh tố tụng đối với 3 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn.

    Trước đó, khoảng 21 giờ 50 ngày 18.9, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) phát hiện, bắt quả tang Thuận, Huy và Sơn đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia.

    Trong đó, Thuận dùng 2 căn cước công dân giả mang tên "Phan Đức Trung", trên căn cước giả là ảnh của Thuận và 1 hộ chiếu Na Uy mang tên "Nguyen Duc Thuan". Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Úc mang tên "Tran Hiep".

    Ngày 19.9, lực lượng biên phòng đã bàn giao Thuận, Huy và Sơn cùng hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Tây Ninh, sau đó bàn giao cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Quá trình điều tra, Thuận, Huy và Sơn khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố "Việt Tân", mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

    Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định.

    Tin liên quan

    Bắt giam 2 thành viên 'Việt Tân' hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân

    Bắt giam 2 thành viên 'Việt Tân' hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân

    Tham gia hoạt động của tổ chức khủng bố 'Việt Tân' nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam.

    3 bị cáo trong tổ chức khủng bố Việt Tân lãnh án

    Khám phá thêm chủ đề

    Việt Tân Nhập cảnh trái phép Tây Ninh Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây dùng giấy tờ giả nhập cảnh trái phép

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận