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    Thời sự

    Đà Nẵng đạt giải nhất hội thao võ thuật Bộ đội biên phòng khu vực II

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    Kết thúc hội thao võ thuật Bộ đội biên phòng khu vực II, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đạt giải nhất toàn đoàn; Bộ đội biên phòng TP.HCM, Bộ đội biên phòng TP.Đồng Nai lần lượt đạt giải nhì và giải ba.

    Chiều 25.9, tại Trường cao đẳng biên phòng - cơ sở 2 (phường Bà Rịa, TP.HCM), Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức bế mạc hội thao võ thuật Bộ đội biên phòng khu vực II năm 2026.

    TP.Đà Nẵng đạt giải nhất hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II - Ảnh 1.

    Đại tá Trần Văn Le, Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng, Phó trưởng ban Thường trực hội thao tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong hội thao

    ẢNH: QUANG ANH

    Hội thao có 230 cán bộ chỉ huy, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 23 đơn vị Bộ đội biên phòng khu vực II tham gia.

    Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung: đồng diễn 3 bài võ thể dục Bộ đội biên phòng; phân thế võ thể dục; kỹ thuật đánh võ; chiến thuật đánh võ và thực hành huấn luyện võ thuật.

    Sau thời gian thi đấu nghiêm túc, sôi nổi, hội thao đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, bảo đảm an toàn, khách quan, trung thực và đúng điều lệ.

    Tại lễ bế mạc, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao giải nhất toàn đoàn cho Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, giải nhì cho Bộ đội biên phòng TP.HCM và giải ba cho Bộ đội biên phòng TP.Đồng Nai.

    Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao tặng 18 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và 12 bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức, phục vụ hội thao.

    Theo Ban tổ chức, hội thao là dịp đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện võ thuật của các cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng võ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

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