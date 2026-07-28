Hội thao công an: Kỵ binh sẽ qua cầu Rồng, lần đầu thi bắn súng ban đêm

Chiều 28.7, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo thông tin về vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026.

Diễn ra từ ngày 29.7 đến 7.8, vòng chung kết hội thao năm nay quy tụ hơn 4.700 vận động viên đến từ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao trên toàn lực lượng.

Theo ban tổ chức, hội thao năm nay có nhiều điểm mới nổi bật. Cụ thể, lần đầu tiên lễ khai mạc được tổ chức vào buổi tối; lần đầu đưa nội dung bắn súng quân dụng ban đêm kết hợp sử dụng quả nổ, quả khói nghiệp vụ vào thi đấu; lần đầu tổ chức thi vượt vật cản dành cho cán bộ, chiến sĩ nữ. Đồng thời, đây cũng là lần đầu các nội dung đối kháng gậy ngắn, bóng rổ và bơi vũ trang trên mặt nước mở được đưa vào chương trình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (đứng), cung cấp thông tin tại buổi họp báo ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong đó, nội dung đối kháng gậy ngắn được đánh giá sẽ thu hút sự quan tâm lớn ngay từ vòng bảng, khi xuất hiện nhiều video lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung bắn súng gồm 9 bài bắn ứng dụng, trong đó có 4 bài bắn ban đêm, được xây dựng sát thực tiễn công tác, chiến đấu nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Lễ khai mạc hội thao sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.8 tại công viên Biển Đông. Điểm nhấn của chương trình là màn biểu dương lực lượng quy mô lớn với hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia các tiết mục trống hội, quân nhạc, mô tô đặc chủng, kỵ binh, võ thuật, khí công, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, bắn súng công phá mục tiêu, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và màn bắn pháo hoa chào mừng.

Các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 30.7 đến 6.8 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, các môn quân sự gồm võ thuật, bắn súng và vượt vật cản; các môn thể thao gồm bóng đá nam 7 người, pickleball, chiến sĩ công an khỏe, chạy ứng dụng, bơi và bóng rổ.

Hội thao tạo không gian giao lưu với người dân

Trước đó, vòng bảng hội thao được tổ chức tại Quảng Ninh, Huế và Lâm Đồng từ ngày 21.5 đến 24.6 với hơn 5.800 vận động viên tham gia, tuyển chọn những đội xuất sắc vào tranh tài tại vòng chung kết.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội thao đã cơ bản hoàn tất. Cục Công tác chính trị và Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, hậu cần và các điều kiện phục vụ tổ chức hội thao theo kế hoạch của Bộ Công an.

Tại cuộc họp báo chiều 28.7, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị (X03), Phó trưởng ban chỉ đạo vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026, cho biết đây là kỳ hội thao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 7.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức và thi đấu ở 65 nội dung.

Nhiều nội dung được xây dựng theo hướng sát thực tiễn công tác, chiến đấu nhằm kiểm tra toàn diện năng lực, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Để phục vụ lễ khai mạc và các hoạt động biểu diễn, lực lượng công an sẽ huy động khoảng 1.200 cán bộ, chiến sĩ tham gia các đội hình trống hội, quân nhạc, kỵ binh, mô tô đặc chủng... cùng khoảng 200 phương tiện.

Theo thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, phương án phân luồng, hạn chế giao thông đã được tính toán kỹ lưỡng với Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động kinh doanh. Việc cấm đường sẽ bắt đầu từ 15 giờ ngày 29.7 (ngày hợp luyện) tại từng khu vực, từng thời điểm cụ thể và sẽ được thông báo công khai.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị (X03), Phó trưởng ban chỉ đạo vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 (đứng), chủ trì buổi họp báo

ẢNH: HOÀNG SƠN

Ban tổ chức cũng lưu ý, các cơ quan báo chí có nhu cầu sử dụng flycam phải đăng ký và được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cấp phép. Những thiết bị bay không được cấp phép sẽ bị áp dụng các biện pháp chế áp điện tử theo quy định.

"Từ ngày 29.7, các lực lượng sẽ bước vào hợp luyện. Sau mỗi buổi hợp luyện, các lực lượng như kỵ binh, quân nhạc, mô tô đặc chủng sẽ giao lưu với người dân và du khách tại khu vực công viên Biển Đông. Người dân có thể tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm cùng lực lượng kỵ binh hoặc check-in với các mô tô đặc chủng dung tích 1.800 cc trong không gian giao lưu mở…", thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nói.

Đáng chú ý, lực lượng kỵ binh sẽ di chuyển qua cầu Rồng đến công viên Biển Đông và lưu lại Đà Nẵng khoảng 4 - 5 ngày, trước khi rút quân sau tối 2.8. Ban tổ chức cũng dành 4.000 chỗ ngồi tại khán đài lễ khai mạc để phục vụ người dân theo dõi chương trình và đã xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu.