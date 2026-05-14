Bắt giam 2 thành viên 'Việt Tân' hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 14.5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Sơn (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi, cùng ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam bị can Lê Thanh Sơn do tham gia tổ chức phản động "Việt Tân" hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Lê Thanh Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài móc nối, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động "Việt Tân". Sơn được tổ chức này giao thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia. Đến tháng 9.2025, Sơn lôi kéo Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức "Việt Tân".

Trong quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên liên lạc, trao đổi, hội họp với các thành viên trong tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng. Tại đây, các đối tượng được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước và được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài ra, Sơn và Hùng còn nhận tiền từ tổ chức phản động "Việt Tân" để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo từ tổ chức này.

Bị can Nguyễn Thanh Hùng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin vào những lời hứa hẹn, dụ dỗ, lôi kéo tham gia tổ chức phản động "Việt Tân". Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến "Việt Tân", người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân đối với 2 bị can Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng.