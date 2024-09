Bắt nữ bị can có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Ngày 22.9, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu (63 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Rạch Giá, Kiên Giang), để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Châu

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Châu, công an thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây rối an ninh trật tự được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm lật đổ nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều trang thiết bị phương tiện phục vụ soạn thảo, in ấn truyền đơn (máy tính, máy in màu, máy fax…), các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có ba sọc đỏ và tang chứng, vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật.

Bước đầu Châu khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời", do Đào Minh Quân cầm đầu, để được hướng dẫn tham gia. Nhiệm vụ của Châu là chuẩn bị rải số truyền đơn nêu trên trong các dịp lễ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đối với bị can Nguyễn Ngọc Châu.