Đồng Tháp: Sạt lở ao cá tra, thiệt hại hơn 7,5 tỉ đồng

Trần Ngọc
06/04/2026 17:14 GMT+7

Trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ (Đồng Tháp) vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ao cá tra của người dân, gây thiệt hại tài sản hơn 7,5 tỉ đồng.

Chiều ngày 6.4, Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ (Đồng Tháp) thông tin, vào sáng sớm ngày 4.4 khu ao cá tra ở ấp 3, xã Tân Hộ Cơ của ông Nguyễn Văn Bầy (61 tuổi, ở địa phương) bất ngờ bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 7,5 tỉ đồng.

Vụ sạt lở ao cá tra ở ấp 3, xã Tân Hộ Cơ, đã gây thiệt hại hơn 7,5 tỉ đồng cho người dân

ẢNH: TRẦN NGỌC

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 4.4, đoạn đường bờ tây kênh Tân Thành được ông Bầy tận dụng làm bờ ao nuôi cá tra bất ngờ bị sạt lở, lan rộng ra khoảng 100m. Dòng nước chảy xiết khiến cả trăm tấn cá tra sắp đến ngày thu hoạch và ao cá tra giống mới thả nuôi của ông Bầy cùng nhiều tài sản khác trôi theo dòng nước.

Đường bờ tây kênh Tân Thành, xã Tân Hộ Cơ, bị chia cắt giao thông hoàn toàn do vụ sạt lở

ẢNH: TRẦN NGỌC

Vụ sạt lở 2 ao cá có tổng diện tích 3 ha đã gây thiệt hại tài sản hơn 7,5 tỉ đồng cho gia đình ông Bầy, bao gồm: 1 nhà kho đang chứa 10 tấn lúa giống, 1 băng tải, 2 xe máy; 100 tấn cá tra thịt, 30 tấn cá tra giống và đàn dê 120 con.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây sạt lở là do ao nuôi thủy sản của ông Bầy liền kề với đường giao thông nông thôn bờ tây kênh Tân Thành. Thời điểm này, mực nước kênh Tân Thành thấp hơn mực nước ao nuôi cá tra khoảng 4 m và do ao nuôi cá mới đào, nền đất và chân ta luy còn yếu, đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng nói trên.

Bước đầu, chủ ao cá tra cam kết tự khắc phục hậu quả vụ sạt lở; đồng thời sửa chữa đoạn giao thông bị sạt lở bằng nguồn kinh phí của gia đình. Thời gian khắc phục 20 ngày để người dân có thể đi lại được bằng đường bộ bờ tây kênh Tân Thành và đường thủy khu vực sạt lở.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Tiền, 4 căn nhà đổ sụp xuống sông

Một vụ sạt lở bờ sông Tiền xảy ra trong đêm 27.10, đoạn qua ấp Tân Quới, xã Tân Long (Đồng Tháp) khiến 4 căn nhà bị cuốn trôi.

