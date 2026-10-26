Mr Pips bị xét xử vì lừa đảo gần 1.600 tỉ, Shark Bình rửa tiền gần 320 tỉ

Sáng nay 26.10, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Do quy mô và tính chất vụ án, phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Trong số các bị cáo, Phó Đức Nam bị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền.

Bị cáo Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) tại cơ quan công an ẢNH: T.N

Mr Pips chủ mưu lừa đảo gần 1.600 tỉ

Cáo trạng xác định Phó Đức Nam từng sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex. Sau khi trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và tổ chức hệ thống để thu hút nhà đầu tư.

Dù không được cấp phép, nhóm của Nam vẫn lập các website có tên tiếng Anh giống những sàn chứng khoán quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để tạo giao diện giao dịch.

Các sàn này thực chất không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Tiền thắng, thua của nhà đầu tư được vận hành trong hệ thống do nhóm của Nam kiểm soát.

Nhóm bị cáo còn thành lập hàng chục công ty "bình phong", tổ chức thành nhiều bộ phận từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tài vụ, kỹ thuật đến quảng cáo.

Ban đầu, nhà đầu tư được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và có thể rút tiền, rồi dần dần thúc giục tăng vốn, giao dịch với số tiền lớn hơn.

Khi nhà đầu tư đã nạp nhiều tiền, nhóm nhân viên đưa ra những thông tin bất lợi hoặc hướng dẫn các lệnh khiến thua lỗ, "cháy" tài khoản.

Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Nam mua bất động sản, vàng, đổi ngoại tệ…

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) tại cơ quan công an

ẢNH: T.N

Shark Bình rửa tiền gần 320 tỉ đồng

Vẫn theo cáo trạng, một mắt xích quan trọng giúp đường dây lừa đảo của Mr Pips có thể vận hành là hệ thống trung gian thanh toán của Công ty cổ phần Ngân Lượng, do Shark Bình giữ chức chủ tịch HĐQT.

Shark Bình ngày hầu tòa cùng 'trùm' lừa đảo 1.600 tỉ Mr. Pips

Để nhận tiền của bị hại, bộ phận tài vụ trong đường dây của Nam mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Từ tháng 6.2020, Công ty Ngân Lượng nhiều lần nhận được công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan sàn forex của Nam.

Dù nhận thức rõ các sàn đang bị điều tra hình sự, nhưng vì muốn hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo cấp dưới liên hệ trực tiếp với phía Nam để thông tin.

Shark Bình hướng dẫn Nam tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện rửa tiền; đồng thời là người duyệt công văn trả lời, đối phó với lực lượng chức năng.

Viện kiểm sát xác định từ tháng 6.2020 - tháng 9.2022, tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi rửa tiền.

Ngoài vụ án này, mới đây Shark Bình còn bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ hai, liên quan dự án tiền số AntEx, với cáo buộc lừa đảo 117 tỉ đồng, để ngoài sổ sách gần 45 tỉ đồng và trốn thuế hơn 38 tỉ đồng.