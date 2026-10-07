Mr Pips và Shark Bình chuẩn bị hầu tòa

Phiên tòa dự kiến được mở vào 26.10 tới, kéo dài 15 ngày, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Shark Bình (trái) và "siêu lừa" Mr Pips thời điểm bị bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ án này, bị cáo Phó Đức Nam bị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, trong khi bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị truy tố tội rửa tiền.

Cáo trạng xác định bị cáo Phó Đức Nam từng sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex. Sau khi trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và tổ chức hệ thống để thu hút nhà đầu tư.

Dù không được cấp phép, nhóm của bị cáo Nam vẫn lập các website có tên tiếng Anh giống những sàn chứng khoán quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để tạo giao diện giao dịch.

Các sàn này thực chất không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Tiền thắng, thua của nhà đầu tư được vận hành trong hệ thống do nhóm của bị cáo Nam kiểm soát.

Nhóm bị cáo còn thành lập hàng chục công ty "bình phong", tổ chức thành nhiều bộ phận từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tài vụ, kỹ thuật đến quảng cáo.

Ban đầu, nhà đầu tư được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và có thể rút tiền, rồi dần dần thúc giục tăng vốn, giao dịch với số tiền lớn hơn.

Khi nhà đầu tư đã nạp nhiều tiền, nhóm nhân viên đưa ra những thông tin bất lợi hoặc hướng dẫn các lệnh khiến thua lỗ, "cháy" tài khoản.

Với vai trò chủ mưu, bị cáo Nam bị xác định chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Nam mua bất động sản, vàng và đổi ngoại tệ…

Vẫn theo cáo trạng, một mắt xích quan trọng trong vụ án là hệ thống trung gian thanh toán của Công ty cổ phần Ngân Lượng, do bị cáo Nguyễn Hòa Bình giữ chức chủ tịch HĐQT.

Để nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ trong đường dây của bị cáo Nam đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, sau đó kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định bị cáo Bình biết các sàn forex của Nam hoạt động vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì các tài khoản ví Ngân Lượng gắn với các sàn này; thậm chí chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của các sàn, phối hợp tạo dữ liệu nạp, rút của một ví khác để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Với chuỗi hành vi trên, bị cáo Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ đồng liên quan đường dây của Nam.