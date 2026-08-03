Shark Bình bị truy tố vụ rửa tiền gần 320 tỉ đồng cho Mr Pips

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.

Đáng chú ý, nhóm này còn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu dòng tiền và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có. Đường dây rửa tiền có sự liên quan chặt chẽ của ông Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng.

Ông Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cáo trạng xác định, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng.

Khoảng năm 2018, sàn GKFX của Nam từng đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận.

Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX để tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng. Bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.

Về sau, Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Công ty Ngân Lượng tiếp tục kết nối. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng do đó lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch.

Giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam. Nhân viên báo cáo sự việc cho ông Nguyễn Hòa Bình.

Dù biết các sàn ngoại hối của Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, song ông Bình chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, thay vào đó tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Vẫn theo cáo trạng, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn của cơ quan chức năng để gửi cho phía Phó Đức Nam, nhằm thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Viện kiểm sát xác định, từ tháng 6.2020 - tháng 9.2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 319 tỉ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, Viettinbank, VIB, MBbank, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Đường dây lừa đảo hơn 1.568 tỉ đồng

Trở lại chuỗi hành vi lừa đảo, cơ quan tiến hành tố tụng xác định, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ. Nam sau đó cùng bàn bạc và học hỏi về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Bị can về Việt Nam thuê văn phòng, nhân viên và lên kế hoạch lừa đảo. Nhiều công ty bình phong được thành lập để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư dù không hề được cấp phép.

Người tham gia tưởng đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất là "chơi" với chủ sàn. Toàn bộ tiền thắng thua đều do phía bị can Nam quyết định và hưởng lợi.

Nam bị cáo buộc chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1.568 tỉ đồng. Bị can rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỉ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.