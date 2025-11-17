Chuyên án Mr Pips lên phim

Chuyên án Mr Pips trở thành chất liệu cho Tường lửa Tràng An - phim truyền hình đầu tiên khai thác về đề tài phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Được tư vấn nghiệp vụ bởi Công an Hà Nội và phát triển nội dung từ các chuyên án có thật do Công an TP.Hà Nội triệt phá trong năm 2024, Tường lửa Tràng An (do Đài PT-TH Hà Nội phối hợp Công an Hà Nội thực hiện) khắc họa cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và đường dây tội phạm công nghệ cao; bóc tách thủ đoạn thao túng tâm lý, rửa tiền ẩn sau các lớp mã hóa; đồng thời chỉ ra những "điểm mù" tâm lý khiến nạn nhân dễ sa bẫy…

Tường lửa Tràng An quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Doãn Quốc Đam vào vai Mr Pips ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Tại cuộc họp báo ra mắt phim hôm 14.11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu; trong đó công an Hà Nội bắt, khởi tố 48 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.300 tỉ đồng. Bộ phim mang một ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai vào thời điểm Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vừa được ký kết vào cuối tháng 10.2025.

Tường lửa Tràng An gồm 45 tập, được phát sóng trên kênh H1, H2 và các nền tảng số của Đài PT-TH Hà Nội vào khung giờ vàng. Phim có sự góp mặt của các diễn viên: Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Châu, Thùy Anh, Trịnh Mai Nguyên, Long Vũ… Đề cập chủ đề gây bức xúc trong dư luận, phim ngay lập tức thu hút hơn 3 triệu lượt xem sau 2 tập đầu phát sóng.