Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Chuyên án Mr Pips lên phim

Nguyên Lê
Nguyên Lê
17/11/2025 06:58 GMT+7

Chuyên án Mr Pips trở thành chất liệu cho Tường lửa Tràng An - phim truyền hình đầu tiên khai thác về đề tài phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Được tư vấn nghiệp vụ bởi Công an Hà Nội và phát triển nội dung từ các chuyên án có thật do Công an TP.Hà Nội triệt phá trong năm 2024, Tường lửa Tràng An (do Đài PT-TH Hà Nội phối hợp Công an Hà Nội thực hiện) khắc họa cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và đường dây tội phạm công nghệ cao; bóc tách thủ đoạn thao túng tâm lý, rửa tiền ẩn sau các lớp mã hóa; đồng thời chỉ ra những "điểm mù" tâm lý khiến nạn nhân dễ sa bẫy…

Chuyên án Mr Pips lên phim- Ảnh 1.

Tường lửa Tràng An quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm

ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Chuyên án Mr Pips lên phim- Ảnh 2.

Doãn Quốc Đam vào vai Mr Pips

ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Tại cuộc họp báo ra mắt phim hôm 14.11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu; trong đó công an Hà Nội bắt, khởi tố 48 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.300 tỉ đồng. Bộ phim mang một ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai vào thời điểm Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vừa được ký kết vào cuối tháng 10.2025.

Tường lửa Tràng An gồm 45 tập, được phát sóng trên kênh H1, H2 và các nền tảng số của Đài PT-TH Hà Nội vào khung giờ vàng. Phim có sự góp mặt của các diễn viên: Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Châu, Thùy Anh, Trịnh Mai Nguyên, Long Vũ… Đề cập chủ đề gây bức xúc trong dư luận, phim ngay lập tức thu hút hơn 3 triệu lượt xem sau 2 tập đầu phát sóng.

Tin liên quan

Để phim truyền hình 'remake' hút khán giả

Để phim truyền hình 'remake' hút khán giả

Từ đầu năm 2025 đến nay, phim truyền hình "remake" (làm lại) gây chú ý trở lại. Nổi bật có Cha tôi, người ở lại (chuyển thể từ Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc) hay Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng (từ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc).

Phim truyền hình Việt 'tụt dốc'

Đánh thức phim truyền hình dành cho thiếu nhi

Khám phá thêm chủ đề

Chuyên án Mr Pips Tường lửa Tràng An phim truyền hình phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận