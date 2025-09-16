Để phim truyền hình 'remake' hút khán giả

Dù vậy các bộ phim này cũng vấp phải nhiều tranh cãi, chủ yếu xoay quanh diễn xuất, sự thiếu tự nhiên trong thoại và cái bóng quá lớn của bản gốc. Câu hỏi đặt ra là làm sao để phim truyền hình remake không là bản sao nhạt nhòa mà thật sự trở thành tác phẩm có sức hút riêng?

Phim Cha tôi, người ở lại và Gió ngang khoảng trời xanh (phải) ẢNH: VFC

Yếu tố đầu tiên quyết định thành bại của phim remake là kịch bản. Khán giả Việt ngày càng khó tính, đặc biệt khi họ đã xem bản gốc vốn đã thành công. Vì vậy, một kịch bản chỉ đơn thuần dịch lại, giữ nguyên chi tiết văn hóa ngoại quốc sẽ dễ tạo cảm giác xa lạ, gượng ép. Thành công của những bộ phim remake trước đây như Người phán xử, Gạo nếp gạo tẻ hay Hương vị tình thân cho thấy chìa khóa là Việt hóa triệt để. Không chỉ thay đổi lời thoại, các nhà biên kịch đã điều chỉnh bối cảnh, nghề nghiệp nhân vật, thậm chí biến đổi tới 60% kịch bản gốc để gần gũi hơn với đời sống và tâm lý người Việt. Nhờ vậy, khán giả vừa cảm nhận được tinh thần của tác phẩm ban đầu, vừa thấy mình trong từng chi tiết, từng câu thoại.

Phim Gió ngang khoảng trời xanh đang nhận ý kiến trái chiều vì khán giả cho rằng diễn viên không hợp vai. Để một nhân vật được remake thuyết phục, diễn viên không chỉ cần ngoại hình gần gũi với bản gốc mà còn phải truyền tải đúng khí chất và tâm lý nhân vật mà khán giả mong đợi. Những phim remake như Sống chung với mẹ chồng hay Cây táo nở hoa cho thấy khi diễn viên được "đo ni đóng giày" với vai diễn, họ có thể nâng tầm nhân vật, thậm chí tạo hiệu ứng xã hội vượt ra ngoài khuôn khổ phim. Vì vậy, khâu casting trong phim remake cần đặc biệt cẩn trọng, tránh tình trạng "ngôi sao ăn khách" bị gượng ép vào vai chỉ vì danh tiếng.

Không thể phủ nhận yếu tố văn hóa là điểm mấu chốt để remake thành công. Một bộ phim ăn khách ở Trung Quốc hay Hàn Quốc chưa chắc phù hợp khi bê nguyên sang VN. Những chi tiết về quan hệ gia đình, môi trường công sở, cách ứng xử trong tình yêu… đều phải được điều chỉnh để phản ánh đúng thực tế xã hội Việt, như Người phán xử thành công không chỉ vì kịch bản kịch tính, mà còn vì nó phác họa thế giới ngầm với những mâu thuẫn rất Việt, khiến khán giả có cảm giác gần gũi và bị cuốn vào.

Một điểm yếu nữa của nhiều phim remake gần đây là nhịp phim thiếu tự nhiên, thoại cứng nhắc. Khán giả dễ nhận ra khi đạo diễn bị "ám ảnh" bởi bản gốc, dẫn đến cách kể chuyện rập khuôn. Để tạo sự mới mẻ, người cầm trịch cần có góc nhìn sáng tạo, biết cách sắp xếp nhịp điệu phù hợp với thói quen thưởng thức của khán giả trong nước. Ngoài ra, việc đầu tư quay dựng, âm nhạc, phục trang cũng góp phần tạo nên bản sắc mới thay vì tái hiện nguyên xi bản gốc.