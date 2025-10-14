Ngày 14.10, Công an TP.Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi; trú tại Hà Nội), hay còn gọi là Shark Nguyễn Hòa Bình, và 9 đối tượng khác để điều tra về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Shark Nguyễn Hoà Bình tại cơ quan công an ẢNH: TC

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bị can Bình cho biết đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết khắc phục thiệt hại với các nhà đầu tư tài sản số Antex bị thiệt hại.

Thông tin về kết quả điều tra vụ án trên, Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng tháng 5.2021, ông Bình cùng một số đối tượng góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" với mục đích bán đồng tiền này và kêu gọi các nhà đầu tư mua, nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Từ tháng 8 - tháng 11.2021, nhóm ông Bình đã phát hành và bán 33,2 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng).

Từ tháng 11 - tháng 12.2021, ông Bình đã dùng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo và rút vốn khỏi dự án.

Shark Nguyễn Hòa Bình cam kết trả tiền cho nhà đầu tư

Theo đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội, sau khi được quảng cáo và triển khai thì đến năm 2022, đồng tiền bị "chết yểu", dẫn đến việc các bị can trong vụ án chiếm đoạt tài sản khoảng 117 tỉ đồng, tương đương với lượng tiền 4,5 triệu USDT mà 30.000 nhà đầu tư vào đồng tiền Antex.

Công an TP.Hà Nội đã thu giữ 18 bất động sản, 597 cây vàng, 2 xe ô tô… có tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra còn xác định năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao người khác sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Cạnh đó, ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

"Quá trình điều tra đấu tranh, chúng tôi xác định với hệ sinh thái của Shark Bình thì các hành vi không chỉ dừng lại ở 2 tội danh đã nêu", đại tá Trung nói.