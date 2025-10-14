Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Shark Nguyễn Hòa Bình cam kết trả tiền cho nhà đầu tư

Nguyễn Trường - Trần Cường
14/10/2025 19:40 GMT+7

Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Shark Nguyễn Hòa Bình cho biết nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết khắc phục hậu quả với các nhà đầu tư tài sản số Antex.

Ngày 14.10, Công an TP.Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi; trú tại Hà Nội), hay còn gọi là Shark Nguyễn Hòa Bình, và 9 đối tượng khác để điều tra về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Shark Nguyễn Hòa Bình cam kết trả tiền cho nhà đầu tư- Ảnh 1.

Shark Nguyễn Hoà Bình tại cơ quan công an

ẢNH: TC

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bị can Bình cho biết đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết khắc phục thiệt hại với các nhà đầu tư tài sản số Antex bị thiệt hại.

Thông tin về kết quả điều tra vụ án trên, Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng tháng 5.2021, ông Bình cùng một số đối tượng góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" với mục đích bán đồng tiền này và kêu gọi các nhà đầu tư mua, nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Từ tháng 8 - tháng 11.2021, nhóm ông Bình đã phát hành và bán 33,2 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng).

Từ tháng 11 - tháng 12.2021, ông Bình đã dùng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng thông tin nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo và rút vốn khỏi dự án.

Shark Nguyễn Hòa Bình cam kết trả tiền cho nhà đầu tư

Theo đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội, sau khi được quảng cáo và triển khai thì đến năm 2022, đồng tiền bị "chết yểu", dẫn đến việc các bị can trong vụ án chiếm đoạt tài sản khoảng 117 tỉ đồng, tương đương với lượng tiền 4,5 triệu USDT mà 30.000 nhà đầu tư vào đồng tiền Antex.

Công an TP.Hà Nội đã thu giữ 18 bất động sản, 597 cây vàng, 2 xe ô tô… có tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra còn xác định năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao người khác sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Cạnh đó, ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

"Quá trình điều tra đấu tranh, chúng tôi xác định với hệ sinh thái của Shark Bình thì các hành vi không chỉ dừng lại ở 2 tội danh đã nêu", đại tá Trung nói.

Tin liên quan

'Hệ sinh thái của Shark Bình có nhiều vi phạm, không dừng lại ở 2 tội danh'

'Hệ sinh thái của Shark Bình có nhiều vi phạm, không dừng lại ở 2 tội danh'

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội, quá trình điều tra xác định trong hệ sinh thái của Shark Bình có ví ngân lượng. Hệ sinh thái của Shark Bình không chỉ dừng lại ở 2 tội danh 'vì có rất nhiều vi phạm'.

Khám phá thêm chủ đề

Shark Nguyễn Hòa Bình tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng tiền số AnteX Công an TP.Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận