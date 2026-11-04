Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

Sáng 4.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (49 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố các bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng ẢNH: CTV

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng ở thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (ở Quảng Trị) về tội "rửa tiền". Riêng Trần Thị Lan Nhi (ở Đà Nẵng) bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, đấu tranh với đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro. Đường dây này có sự câu kết giữa các nghi phạm trong nước và người nước ngoài.

Kết quả điều tra bước đầu, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỉ đồng. Trong đó, các bị hại tại thành phố Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỉ đồng.

Cơ quan công an xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một số nghi phạm người nước ngoài, bàn bạc tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các bị can lấy danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư rồi chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận tiền, các bị can nhanh chóng luân chuyển, chuyển đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT (một loại tiền điện tử được thiết kế để có giá trị tương đương với đồng USD) rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Để vận hành đường dây, Phan Tuấn Anh câu kết với một số nghi phạm trong nước, trong đó có Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh tham gia thành lập, quản lý các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận, luân chuyển tiền của bị hại.

Từ ngày 1.8.2023 đến ngày 25.8.2023, Phan Tuấn Anh cùng các bị can trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỉ đồng cho các bị can khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh. Lực lượng công an sau đó triển khai 7 tổ công tác đồng loạt xác minh, đấu tranh với các bị can liên quan tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can. Các bị can bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm, giao nộp nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Kết quả xác minh, lời khai và dữ liệu điện tử trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.