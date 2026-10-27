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    Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu rà soát các hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm trên mạng

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu rà soát các hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng, chủ động đấu tranh với thủ đoạn lừa đảo mới, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.

    Ngày 27.10, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.2026.

    Giám đốc Công an Đà Nẵng 'chỉ đạo nóng' về lừa đảo trên không gian mạng- Ảnh 1.

    Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị

    ẢNH: CTV

    Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

    Đáng chú ý, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng; rà soát, phát hiện các hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chủ động nhận diện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới. 

    Đồng thời, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn người dân sập bẫy lừa đảo.

    Giám đốc Công an Đà Nẵng 'chỉ đạo nóng' về lừa đảo trên không gian mạng- Ảnh 2.

    Thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tiếp triệt phá nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn người dân sập bẫy

    ẢNH: CTV

    Cùng với đó, Công an thành phố Đà Nẵng được yêu cầu siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái; tăng cường quản lý người nước ngoài và hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trên địa bàn.

    Tội phạm giảm 16,3% so với cùng kỳ 

    Theo Công an thành phố Đà Nẵng, trong tháng 10, toàn thành phố xảy ra 84 vụ phạm tội về trật tự xã hội, không tăng, không giảm so với tháng trước, nhưng giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, thành phố xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ. 

    Công tác phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được tăng cường, trong tháng xảy ra 3 vụ cháy, giảm 13 vụ so với tháng 9.

    Giám đốc Công an Đà Nẵng 'chỉ đạo nóng' về lừa đảo trên không gian mạng- Ảnh 4.

    Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn ven biển với quy mô gần 2.000 người tham gia

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu nâng cao chất lượng điều tra, xử lý án, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; chủ động phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm kinh tế, nhất là trên các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. 

    Trong công tác phòng, chống ma túy, các đơn vị, địa phương không được chủ quan sau các đợt cao điểm, phải bám sát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng nghi vấn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm từ sớm.

    Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng cuối năm; tăng cường kiểm tra, phòng ngừa cháy, nổ tại chung cư, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

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