Công an TP.HCM triệt phá băng cướp gieo rắc sợ hãi trên sông Đồng Nai

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo quyết liệt của giám đốc và phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra về việc đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường bộ và đường thủy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, đã phát hiện một loạt trộm cắp, cướp tài sản rồi tẩu thoát qua nhiều địa bàn.

Các bị can trong đường dây trộm, cướp tài sản hoạt động trên tuyến sông Đồng Nai ẢNH: CTV

Các vụ việc thường xảy ra tại những khu vực ven sông thuộc các phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TP.HCM) giáp ranh với Đồng Nai.

Điểm chung của các đối tượng là cực kỳ manh động. Nhóm này dùng phương tiện đường thủy để tiếp cận hiện trường là nhà dân, công trình, bến xe, sà lan ven sông; sau đó nhanh chóng "biến mất" sang địa bàn khác để phi tang, trốn tránh sự truy đuổi.

Trước tình hình trên, PC02 đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP.HCM), Trạm 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai) và Công an phường Long Hưng (Đồng Nai) để vây bắt.

Qua sàng lọc, nổi lên nghi can Trần Hữu Bình (31 tuổi, ở Biên Hòa) sử dụng một chiếc xuồng composite màu trắng có đặc điểm trùng khớp với phương tiện xuất hiện trong nhiều vụ việc.

Ổ phục kích bên cầu An Định

Ngày 11.10, lực lượng trinh sát mật phục đã bắt quả tang Trần Hữu Bình đang mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ tại khu vực cầu An Định (thành phố Đồng Nai) cho Nguyễn Ngọc Quang (33 tuổi, ở phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai).

Tang vật thu giữ là hàng trăm đoạn dây điện lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng đã được cắt khúc tỉ mỉ để chuẩn bị bán. Bước đầu, Quang khai nhận dù biết rõ đó là tài sản do trộm cắp mà có nhưng vẫn thu mua.

Từ mắt xích này, lực lượng phá án nhanh chóng tóm gọn các vây cánh đắc lực của Bình gồm: Trần Văn Thiên, Nguyễn Thanh Tiền và Nguyễn Minh Thuận. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ và Trần Thị Ngọc Hiền (là vợ của Bình).

Dùng dao đe dọa rồi nhảy xuống xuồng tẩu thoát

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận vào ban đêm, nhóm này lái xuồng máy lướt dọc các tuyến sông Đồng Nai, rình mò nhà dân, công trình, cơ sở kinh doanh ven bờ. Các chuyến "săn đêm", nhóm này luôn lận lưng dao, đe dọa, khống chế nạn nhân nếu bị phát hiện.

Tang vật nhóm của Bình trộm, cướp ẢNH: CTV

Đêm 20.7, nhóm này đột nhập căn nhà dưới gầm cầu Long Đại (phường Long Phước), sau khi lấy túi tiền và điện thoại, một nghi can tiếp tục tiến vào giường ngủ của người phụ nữ để giật dây chuyền. Khi nạn nhân tri hô, nhóm này dùng dao đe dọa rồi nhảy xuống xuồng tẩu thoát.

Ngày 23.7, nhóm này tiếp tục đột nhập công trình gần cầu cao tốc (phường Long Trường) cắt trộm dây cáp điện. Bị công nhân phát hiện, nhóm này liền vung dao uy hiếp để tẩu tán tang vật về hướng sông Đồng Nai.

Ngày 8.12.2025, các nghi can đột nhập một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, khống chế người trong phòng ngủ bằng dao, ép nạn nhân mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud trước khi tẩu thoát bằng xuồng máy.

Bị can Bình tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn thú nhận thực hiện hàng loạt vụ trộm 20 bình ắc quy và hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt phường Long Phước, két sắt chứa tiền vàng tại nhà dân, cho đến các vụ trộm dây điện liên tiếp vào ngày 10 và 11.10 tại sà lan phường Trấn Biên và công trình phường Biên Hòa.

Khám xét nơi ở của các nghi can, cơ quan công an thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, nhiều dao, rựa, cùng khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng, máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và nhiều trang sức liên quan. Việc tiến hành thực nghiệm điều tra sau đó hoàn toàn khớp với lời khai của các đối tượng, củng cố vững chắc hồ sơ pháp lý.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để giam giữ đối với 7 bị can về các tội "trộm cắp tài sản", "cướp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội". Công an đã làm rõ tổng cộng 8 vụ án do băng nhóm này gây ra.