Vụ trộm ở bến Bạch Đằng, bắt đúng nghi phạm, làm rõ người bị nhận nhầm

Liên quan đến vụ trộm tài sản ở bến Bạch Đằng, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã tiến hành truy xét, làm rõ nghi phạm lấy trộm tiền của du khách Thụy Sĩ, đồng thời xác minh thông tin một nam thanh niên bị người dân nhận nhầm trong đêm.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 30.10, chị V.Đ.A.Q (19 tuổi) cùng anh M.N (29 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ) đang ngồi tại bờ sông thuộc công viên bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn) thì một người đàn ông lén lấy tiền trong túi xách của anh M.N.

Bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy. Khi bị hai nạn nhân đuổi theo, người này trèo qua lan can, lẩn trốn vào khe đá ven sông rồi quay lên định lấy xe máy tẩu thoát. Bị người dân ngăn cản, nghi phạm bỏ lại phương tiện tiếp tục tẩu thoát.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện anh N.Đ.B (19 tuổi) mặc áo đen, quần đùi xám, toàn thân ướt sũng đang đi bộ dọc bờ sông. Nghi ngờ anh B. liên quan vụ trộm, người dân đã khống chế và báo công an phường (đang có mặt tại hiện trường).

Tuy nhiên, qua làm việc và tổ chức cho nạn nhân nhận diện, Công an phường Sài Gòn xác định anh B. không phải người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục truy xét, đến khoảng 21 giờ ngày 31.10, công an đã phát hiện, đưa Lê Văn Tiên (40 tuổi, ở xã Bình Hưng) từ khu vực đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng) về trụ sở.

Nghi phạm Lê Văn Tiên lấy trộm tiền du khách ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, Tiên thừa nhận một mình lấy trộm tài sản (tiền) trong túi xách của du khách. Liên quan đến các nội dung lan truyền trên mạng, ngày 1.11, Công an phường Sài Gòn phát hiện tài khoản Facebook "Cao Trúc Chi" đăng tải 2 bài viết kèm video đề cập vụ việc, gọi đây là vụ "giật dây chuyền ở cầu Ba Son" và nói về một nam thanh niên "bị bắt oan".

Mời chủ tài khoản là chị C.T.C (38 tuổi) lên làm rõ, chị C. cho biết trưa 31.10, anh N.Đ.B đến quán nước của chị trên đường Phan Xích Long. Trong lúc nói chuyện, anh B. kể lại việc mình xuất hiện trong clip trên mạng do bị nhận nhầm và đã được công an làm rõ, cho về. Do thói quen quay video sinh hoạt hằng ngày đăng trang cá nhân để tương tác, chị C. đã quay lại câu chuyện, không có mục đích bôi nhọ hay công kích cá nhân, tổ chức. Sau buổi làm việc chị C. đã gỡ bài và đăng thông tin đính chính.

Sau buổi làm việc chị C. đã gỡ bài và đăng thông tin đính chính ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ vụ việc, Công an TP.HCM đề nghị người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; kiểm chứng nguồn tin, không suy diễn, quy kết người khác vi phạm pháp luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm pháp, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an, không tự ý khống chế, xâm phạm sức khỏe hay danh dự của người bị nghi ngờ.