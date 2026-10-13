Bắt 11 đối tượng làm phim bạo lực đăng mạng xã hội để câu like, câu view

Ngày 13.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa bắt khẩn cấp 11 đối tượng để điều tra về hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông, được quy định tại điều 288 bộ luật Hình sự. Nhóm đối tượng này đã làm phim bạo lực đăng mạng xã hội để câu like, câu view.

Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhóm khoảng 20 người thường xuyên đóng phim, cổ xúy bạo lực đưa lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai họp bàn xử lý liên quan các bộ phim bạo lực do nhóm đối tượng nói trên làm và đăng lên mạng xã hội ẢNH: CTV

Các đối tượng xây dựng kịch bản, phân vai, đạo diễn, người quay phim và phân vai các diễn viên chính có những hành động sử dụng hung khí, vũ khí đóng những cảnh quay bạo lực.

Thời gian các đối tượng xây dựng các bộ phim này từ năm 2019 và đưa lên trang mạng xã hội là năm 2021. Sau khi quay xong bộ phim, các đối tượng đưa bộ phim trái phép lên các trang mạng xã hội YouTube, Facebook qua nhiều tài khoản để câu like, câu view thu hút người xem, nhằm thu lợi bất chính và chủ yếu đánh vào tâm lý giới trẻ thích bạo lực. Có những clip thu hút hơn 2 triệu lượt người theo dõi.

Công an làm rõ đối với người liên quan ẢNH: CTV

Trước mắt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai xác định hành vi của nhóm này đã gây mất an ninh, an toàn trên không gian mạng cũng như gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đã trao đổi, thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân và ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng có liên quan, tiếp tục điều tra mở rộng những đối tượng khác.

Quá trình bắt giữ, Phòng Cảnh sát hình sự Công thành phố Đồng Nai đã triển khai 15 tổ công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan với khoảng 100 cán bộ chiến sĩ tham gia bắt giữ các đối tượng ở địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM.

11 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ ẢNH: CTV

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo gia đình và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền phổ biến luật An ninh mạng đến các em học sinh; các phụ huynh có con từ 13 đến dưới 18 tuổi cần thường xuyên quản lý, tránh để các em vào mạng xã hội xem những bộ phim có tính chất bạo lực, ảnh hưởng tâm lý. Đề nghị các ngành có liên quan cần quản lý chặt và xử lý nhanh những trang mạng có những clip phản cảm, bạo lực không được cấp phép lan truyền; có biện pháp xử lý kịp thời để tránh trường hợp nhiều người vào tương tác.