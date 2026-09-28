Khởi tố 'Dũng trọc Hà Đông' cùng 16 người sản xuất phim bạo lực

Ngày 28.9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với công an các tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên nền tảng YouTube, Facebook.

Nguyễn Văn Dũng (ảnh trái) và các đối tượng bị khởi tố tại cơ quan công an ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, ngày 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến kênh YouTube "Đời TV" về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trong số 17 bị can bị khởi tố có người chủ mưu, cầm đầu là Phạm Tiến Mạnh (tức "Thật Mạnh") và Nguyễn Ngọc Túy; 4 đối tượng thuộc nhóm ê kíp sản xuất, đạo diễn, quay phim, đạo cụ là Bàn Văn Huấn, Vũ Duy Mẫn, Lê Đình Quyền, Vũ Bá Đằng.

Riêng Nguyễn Văn Dũng (tức "Dũng trọc Hà Đông"), Nguyễn Văn Giang ("Giang rồng") và 9 đối tượng khác đảm nhận là diễn viên tham gia đóng phim.

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu thể hiện, Mạnh và Túy lập kênh YouTube "Đời TV", thuê ê kíp sản xuất phim drama bạo lực; đồng thời rủ rê "Dũng trọc Hà Đông", "Giang rồng" cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất để tăng tương tác và nổi tiếng. Mục đích để "câu view kiếm tiền".

Cơ quan công an đánh giá các đối tượng trên đã sản xuất, đăng tải nhiều phim ngắn đậm màu sắc "xã hội đen", có nội dung độc hại như: "Kẻ phản bội", "Cuộc chơi sắp đặt", "Phi vụ cuối cùng" có hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, dùng dao súng thanh toán, cổ xúy bạo lực và tệ nạn xã hội.

Khi đăng tải lên các nền tảng, các video đã đạt hàng triệu lượt xem, gây nhận thức lệch lạc (đặc biệt ở thanh thiếu niên), thúc đẩy hiện tượng "bắt chước" bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.