Công an Phú Thọ đã khởi tố 18 người trong vụ 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp

Chiều 30.7, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về tình hình an ninh, trật tự thời gian qua. Một trong những vụ án nhận được quan tâm là "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn phường Xuân Hòa.

Công an tỉnh Phú Thọ họp báo thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn ẢNH: PHÚC BÌNH

Công an cho biết đến nay đã khởi tố tổng cộng 18 bị can, về nhiều hành vi như "gây ô nhiễm môi trường", "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "chứa mại dâm"; "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; "mua bán trái phép hóa đơn", "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên"; "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"…

Danh sách công bố cho thấy trong các bị can có nhiều người là cán bộ, nguyên cán bộ địa phương. Trong đó gồm ông Hoàng Trọng Lợi, 56 tuổi, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó chủ tịch UBND TP.Phúc Yên (cũ), khi bị phát hiện là Phó chủ tịch UBND phường Phúc Yên; ông Lưu Tiến Chung, 48 tuổi, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, khi bị phát hiện là Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa.

Ngoài ra, còn có nhiều bị can công tác trong lĩnh vực kiểm lâm, địa chính. Cùng đó là hàng loạt giám đốc các doanh nghiệp có liên quan.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, song song với việc khởi tố các bị can, cơ quan điều tra còn kê biên nhiều tài sản, xe ô tô, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và hồ sơ liên quan cấp "sổ đỏ".

Với kết quả đấu tranh đạt được, Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, do đó, hành vi sai phạm cụ thể của các bị can chưa được công bố.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay sẽ làm rõ vai trò của những người tiếp tay, bao che, đồng phạm trong vụ án để xử lý nghiêm; đồng thời kêu gọi những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.