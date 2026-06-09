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Thời sự

Công an TP.HCM bắt băng nhóm 'xã hội đen' ở Chành cua 46

Hoàng Huy
Hoàng Huy
09/06/2026 10:26 GMT+7

Sau 8 tháng kiên trì đeo bám, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp trung chuyển cua, xảy ra tại Chành cua 46; khởi tố 17 người để điều tra hàng loạt tội danh.

Ngày 9.6, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 người về các hành vi: cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Chành cua 46 (số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng; quận 11 cũ, TP.HCM).

Công an TP.HCM bắt băng nhóm 'xã hội đen' ở Chành cua 46- Ảnh 1.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản ở Chành cua 46

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra, Chành cua 46 hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TP.HCM. Tuy nhiên, thực chất đây là một "ổ nhóm" tội phạm hoạt động kiểu "xã hội đen", ép buộc các chủ vựa và đơn vị vận tải phải đưa hàng về đây để kiểm đếm.

Mỗi thùng cua bị nhóm này thu "phí" 30.000 đồng. Với lưu lượng tiếp nhận từ 1.000 - 3.000 thùng mỗi ngày, nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 40 tỉ đồng.

Công an TP.HCM bắt băng nhóm 'xã hội đen' ở Chành cua 46- Ảnh 2.

Các bị can trong đường dây cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Chành cua 46

ẢNH: CTV

"Luật ngầm" tại Chành cua 46

Để duy trì "luật ngầm", nhóm đối tượng sử dụng các thủ đoạn tàn độc như: đập phá, đốt xe tải, gây sự cố giao thông nhằm cản trở việc giao hàng của những đơn vị không tuân thủ. 

Điển hình như vụ việc ngày 21.9.2025, sau khi phát hiện một xe tải không đưa hàng vào Chành cua 46, Lâm Bích Dung (49 tuổi, cầm đầu) đã chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe nhằm dằn mặt.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể. Lâm Bích Dung giữ vai trò điều hành, quản lý mọi hoạt động tại Chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (40 tuổi) là cánh tay phải, trực tiếp triển khai chỉ đạo của Dung. Các đối tượng còn lại được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát các đơn vị vận chuyển để "báo cáo" và xử lý nếu có sự kháng cự.

Công an TP.HCM bắt băng nhóm 'xã hội đen' ở Chành cua 46- Ảnh 3.

Ban chuyên án đang họp án

ẢNH: CTV

Rạng sáng 1.6, hàng loạt mũi trinh sát của PC02 đồng loạt xuất quân, triệu tập các nghi phạm và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm. Dù bị lực lượng chức năng bao vây, một số đối tượng vẫn ngoan cố chống đối, thậm chí sử dụng mạng xã hội livestream để kích động đám đông nhằm gây áp lực.

Việc triệt phá đường dây này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn thu lợi bất chính và trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với các băng nhóm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp, nhằm làm trong sạch môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

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