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Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm trộm tiền, vàng trị giá hàng tỉ đồng của 'vợ hờ'

Trần Ngọc
Trần Ngọc
09/06/2026 13:46 GMT+7

Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Trần Văn Kim để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, lợi dụng việc 'vợ hờ' để nhiều vàng, tiền trong cốp xe máy, Kim đã lấy trộm rồi bỏ trốn.

Sáng 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Kim (42 tuổi, ngụ xã Hoà Long, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.‎

Bắt nghi phạm trộm tiền, vàng trị giá hàng tỉ đồng của 'vợ hờ' - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Kim

ẢNH: HOÀNG ĐÔ

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Kim có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với một phụ nữ tại nhà của người này ở khóm Sơn Tây, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Do biết "vợ hờ" cất giữ nhiều tài sản trong cốp các xe máy để trong nhà nên Kim nảy sinh ý định trộm tài sản để tiêu xài cá nhân. 

Ngày 26.3, Kim điều khiển xe máy chở "vợ hờ" đi chùa trên địa bàn phường Thới Sơn. Lợi dụng lúc người phụ nữ này không để ý, Kim quay về nhà lấy chìa khóa mở cốp 2 xe máy để trong nhà, rồi lấy trộm 106 triệu đồng, 9 lượng vàng 24K, 2 điện thoại cùng nhiều tài sản khác, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng giá trị tài sản Kim trộm hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an phường Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành xác minh, truy xét đối tượng thực hiện vụ trộm. Đến ngày 27.5, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bắt giữ Kim khi đang lẩn trốn tại phường Gò Dầu. 

Tại cơ quan công an, Kim đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, trước đây Trần Văn Kim từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 lần bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

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